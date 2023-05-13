«زيورخ» بطل «النسخة 6» لسباق دلما 60 قدماً

أبوظبي (الاتحاد)

ظفر المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي بلقب النسخة السادسة لـ «سباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

توج الفائزين، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

كما تم تكريم شركاء النجاح من الجهات الراعية والداعمة للنسخة السادسة، والذين أسهموا في إنجاح مختلف المسابقات والفعاليات التراثية والحديثة التي شهدها المهرجان في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة وصولًا إلى ختام سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي رست المحامل المشاركة فيه على شاطئ مدينة المغيرة

ومثلت «النسخة السادسة» من السباق، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بمتابعة من مجلس أبوظبي الرياضي، الأكبر في تاريخ السباقات التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة من حيث عدد المحامل المشاركة والبحارة ومسافة السباق بمشاركة نحو أكثر من 3000 بحار ونوخذة على متن 125 محملاً، فيما وصلت المسافة الكلية للسباق إلى أكثر من 68 ميلاً بحرياً، بما يعادل 125 كم.

وجاء تتويج المحمل «زيورخ» الذي حصد من قبل وصافة «النسخة الرابعة لسباق دلما» في مايو 2021، بلقب «النسخة السادسة» في 2023، بعد تفوقه في الأمتار الأخيرة على منافسه محمل «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي صاحب المركز الثاني.

وحل ثالثاً محمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح حمد المري، وحصد «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة على عبدالله محمد المرزوقي‬ والمتوج بلقب «النسخة الرابعة في 2021» المركز الرابع في النسخة الحالية.

وفي بقية المراكز، حل في المركز الخامس محمل «الطف» لسعادة محمد راشد مصبح الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف احمد محمد الحمد الحمادي، وظفر المالك نفسه بجائزة المركز السادس والتي حصدها المحمل «غازي» بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثى.

وتوزعت جوائز السباق التي وصل مجموعها إلى 30 مليون درهم كأعلى قيمة جوائز في تاريخ سباقات التراث البحري، على 120 متسابقاً من المركز الأول وحتى المركز 120.

وحصل البطل على 1.3 مليون درهم، فيما حصل الوصيف على مليون درهم، والثالث على 800 ألف درهم، مقابل 700 ألف درهم للرابع، و650 ألف درهم للخامس، كما تم تخصيص 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي، دعماً لمسيرة نهضة التراث البحري وعكس أهمية وقيمة التراث والموروث الوطني.

وشملت الجوائز 120 متسابقاً، وحصل أصحاب المراكز من الـ 31 وحتى 40 على 170 ألف درهم لكل قارب، مقابل 120 ألف درهم لأصحاب المراكز من 41 إلى 50، مقابل 100 ألف درهم لكل قارب من أصحاب المراكز من 51 وحتى الـ 80، وصولاً إلى 80 ألف درهم لكل قارب من أصحاب المراكز من 81 وحتى 120.

وحظيت النسخة السادسة لسباق دلما التاريخي السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، بدعم مميز من شركاء السباق ممثلين في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومجموعة موانئ أبو ظبي، وبلدية الظفرة، وشركة المسعود للسيارات، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وجاءت نقطة انطلاق السباق في السابعة صباحاً من جزيرة دلما، وأعطى «إشارة البدء» سالم راشد الرميثي المدير العام لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، ليبدأ السباق الذي غلفته الاثارة منذ البداية في ظل محاولات نواخذة المحامل اتخاذ مواقع متميزة في مقدمة السباق.

واستمرت المنافسة المحتدمة بين المحامل الشراعية على مدار نحو 7 ساعات، وشهدت العديد من التقلبات على صعيد تبادل المراكز خلال المحطات التي مرت بها المحامل، وصولاً إلى محطة الختام على شاطئ كورنيش مدينة المغيرة في مدينة المرفأ والذي أزدان بحضور جماهيري مميز لتحية الفائزين.

وعكس مسار السباق، الذي انطلق من جزيرة دلما، المعالم المميزة ‬لمجموعة من الجزر مثلت ولا زالت محطات مهمة للنواخذة والبحارة، وشمل مسار السباق، جزر صير بني ياس وغشة، وأم الكركم، والفطاير، والبزم، والفيي، ومروح، وصولاً إلى جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ مدينة المغيرة.



وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المستمرة للسباق للموسم السادس على التوالي، والنابع من اهتمام سموه الدائم بالرياضات التراثية، مؤكداً على أن هذه الرعاية تشكل حافزاً لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال: «المحافظة على الموروث الحضاري، وتطوير السباقات البحرية لتصبح قبلة ومتنفساً لأهل البحر، هي مسيرة عقود من الاهتمام المستمر والتي ضع لبنتها الأولى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لتبقى بمثابة رسالة لكل الأجيال ومنبعاً ينهل منه الجيل الصاعد اليوم أسرار مهنة الأجداد والآباء».

ولفت إلى أن ارتباط اسم السباق الأكبر في تاريخ السباقات التراثية البحرية على مستوى الدولة والمنطقة باسم «دلما» يعزز من القيمة التاريخية للجزيرة الغالية في نفوس الجميع وخاصة «عشاق التراث البحري»، مشدداً على أهمية العمل المستمر لاستثمار النجاحات المتتالية للسباق الذي وصل إلى ختام النسخة السادسة.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أبطال سباق دلما السادس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وقال: «عايشنا المنافسة الكبيرة بين المحامل المشاركة، ومهارات النواخذة في النسخة الأكبر من تاريخ السباق، وأعتقد ان الجميع كان فائزاً بالتواجد في المحفل الأكبر على صعيد سباقات المحامل الشراعية»، مشيداً بدور نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والشركاء في إنجاح الحدث.

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته السادسة، التي كانت استثنائية من حيث توسع المشاركة، ما يعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من أجل استدامة التراث الإماراتي والتشجيع على ممارسته والترويج له، وترسيخ قيمه ونقله للأجيال، وتعزيز أجندة فعاليات أبوظبي الثقافية والتراثية والتي تأتي بالتزامن مع مبادرات عام الاستدامة.

وأضاف معاليه أن المهرجان بدورته السادسة سجل نجاحاً جديداً يضاف لسجل المهرجانات التراثية في إمارة أبوظبي، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، ومشاركة المؤسسات الوطنية «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة للمهرجان، والذي كان لهم ابلغ الأثر في تحقيق أهداف المهرجان.

وتوجه سالم راشد الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم والمستمر للتراث البحري، وثمن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لمهرجان دلما التاريخي، مهنئاً الفائزين في النسخة السادسة والتي اتسم فيها التنافس بالقوة بين المحامل المشاركة وصولاً إلى خط النهاية.

وقال: «نحظى في الرياضات البحرية والتراثية باهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على دعم التراث البحري ورواده وتعزيز تفاعل الأجيال بمسيرته التاريخية، وإعلاء شأن سباقات المحامل الشراعية».

وأضاف: «سعداء بالختام المميز لفعاليات المهرجان من خلال سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي سعى لتحقيق أهدافه الثمينة في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية ورياضية، في إطار دوره في تفعيل التراثي البحري المحلي وإعادة إحيائه، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي»، مثمناً احتضان جزيرة دلما وأهاليها لفعاليات المهرجان والسباق التاريخي.