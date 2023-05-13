بوجبا يتقدم نحو «الجاهزية»

روما (أ ف ب)

يتقدّم لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا على الصعيد البدني لكنه ليس جاهزاً بعد لخوض مباراة كاملة، بحسب ما قال مدرب يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليجري.

شارك اللاعب الدولي البالغ 30 عاماً في عدة مباريات منذ نحو شهر، وبات دخوله منتظماً إثر تعافيه في فبراير بعد جراحة في ركبته ثم إصابة عضلية أخرى في مارس.

قال أليجري عشية مواجهة كريمونيزي في المرحلة 35 من الدوري المحلي "سيري أ": "يتقدّم من الناحية الجسدية. خاض 25 دقيقة جيدة أمام إشبيلية الإسباني في نصف نهائي يوروبا ليج الخميس". عندما ينتقل اللعب إلى منطقة الفريق الخصم، يصبح لاعباً استثنائياً".

تابع أليجري: "لكنه بحاجة للمباريات كي يستعيد لياقته، وهو يعرف ذلك، لقد تحدثنا غالباً. في الوقت الراهن، الأهم أن يصبح جاهزاً، لمدة نصف ساعة. من خلال اللعب كل ثلاثة أيام، يصعب أن يستعيد لياقته لخوض مباراة كاملة".

ومنذ تعافيه من إصابة في العضلة المقرّبة، في مارس، خاض بوجبا سبع مباريات بمعدل 25 دقيقة كحد أقصى.

غاب عن بداية الموسم ومونديال قطر 2022، بسبب إصابة في ركبته خلال فرة التحضير الصيفية. خضع لجراحة مطلع سبتمبر ولم يخض مباراته الأولى مع يوفنتوس، الذي عاد إلى صفوفه الصيف الماضي بعد ست سنوات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، سوى في فبراير.