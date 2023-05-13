«الطب الرياضي» يستعرض تقنيات علاج الإصابات

دبي (الاتحاد)

انطلقت بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في المدينة الطبية بدبي، أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 500 متحدث وزائر من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

حضر الافتتاح، الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ومحمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية، وعبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومريم المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي.

وحضر الشيخ عبدالله بن حمد الشرقي الجلسة الرئيسية في المؤتمر، كما تجول في المعرض المصاحب، واطلع على أحدث التقنيات الطبية المعروضة، كما استمع إلى شرح من الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وإعادة التأهيل، رئيس المؤتمر، عن أهم المعروضات، ومساهمة التكنولوجيا الحديثة، ومجالات الاستفادة من هذه الأجهزة الطبية والمنتجات الحديثة في شفاء الرياضيين المصابين، وتطوير بنيتهم الجسمانية، وتأهليهم لأفضل أداء ممكن.

وجاء في اليوم الأول 7 جلسات علمية، تضمنت عدداً من المحاضرات وأوراق العمل، بالإضافة إلى وورشتي عمل، حيث تناولت الجلسات عدداً من المواضيع المهمة في مجال الطب الرياضي، بمشاركة أطباء وأساتذة جامعات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وخصصت الجلسة الأولى لطب كرة القدم، والثانية لأداء رياضيي النخبة، فيما كانت الجلسة الثالثة مخصصة لإصابات الكتف وتطوير عضلاته، والجلسة الرابعة مخصصة لحركة وإصابات الكوع. كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني اليوم الأحد 6 جلسات تسلط الضوء على حركة وعضلات وإصابات بقية أجزاء الجسم التي تستخدم في مختلف الرياضات، وأنجح الطرق لتشخيص الإصابات وعلاجها.

وقال سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «تحرص الهيئة العامة للرياضة على العمل، وتضافر الجهود مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في دولة الإمارات، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الحيوي تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وتأتي مشاركة الهيئة في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي كشريك استراتيجي لدعم المؤتمر في إطار الاهتمام بمجال الطب الرياضي باعتباره أحد ركائز تنمية القطاع الرياضي، حيث سيساهم المؤتمر في توسيع انتشار الطب الرياضي وتمكين أفراد المجتمع كافة لممارسة الرياضة، وتعزيز الوعي الصحي لدى الرياضيين، انسجاماً مع التوجهات الحكومية والخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع الرياضي، من خلال الوقاية من الإصابات الرياضية وتطوير سبل العلاج».

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي لمؤتمر الطب الرياضي، يؤكد الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطب الرياضي في الدولة لكونه يعد من العوامل الأساسية في دعم تطوير الأداء، والمحافظة على الأداء العالي الذي يقدمه اللاعبون، وضمان استمراريتهم في تقديم أفضل مستوى لأطول فترة ممكنة، وكذلك عودتهم السريعة للملاعب في حال حدوث إصابات.

وأضاف: «المؤتمر يمثل منتجاً وطنياً تقدمه دولة الإمارات إلى هذا القطاع المهم على مستوى العالم لكونه يمثل منصة تجمع نخبة المتحدثين من مختلف اختصاصات الطب الرياضي وإعادة التأهيل من دولة الإمارات وعدد من الدول العالمية من أصحاب التجارب الناجحة، كما يستقطب حضور شركات متخصصة في مجال صناعات الطب الرياضي، وإعادة تأهيل الرياضيين، حيث يتم استعراض واقع الطب الرياضي والأساليب الأنجح المطبقة على مستوى العالم، وكذلك آفاق تطوره».

وقالت الدكتورة مريم المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي، إن مشاركة المجلس ستكون بمبادرة القافلة الرياضية، والتي تهدف إلى إجراء أول بحث ودراسة المستقبل الرياضي للإمارات، وهي أول دراسة استشرافية مجتمعية رياضية على مستوى الدولة والشرق الأوسط والعالم العربي، باعتبار الطب الرياضي جزءاً رئيسياً من الدراسة.

وقال الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات لإعادة التأهيل والطب الرياضي: «من خلال التعاون ومشاركة الخبرات، يمكننا أن نساهم في بناء مستقبل الطب الرياضي، وأن نساعد في إحداث أثر إيجابي يؤتي ثماره في حياة الرياضيين والمجتمع بشكل عام».