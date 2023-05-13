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الرياضي

اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
13 مايو 2023 15:31

دبي (الاتحاد)
يُشارك اتحاد الكرة في النسخة الأولى من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي انطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتُنظمه جمعية الإمارات للطب الرياضي، وطب إعادة التأهيل.
ويُدير الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، إلى جانب نخبة من الخبراء في علوم الطب الرياضي وتأهيل الرياضيين، جلسات المؤتمر الذي يحظى بمشاركة واسعة من الأطقم الطبية في الأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية، ومجموعة من المختصين في مجال الطب الرياضي من 30 دولة.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد الهاشمي: إن المشاركة في المؤتمر الطبي تمنح كوادرنا الطبية فرصة للإطلاع على أحدث أساليب الطب الحديث التي تُركز على صحة وسلامة الرياضيين عامة ولاعبي لكرة القدم خاصة، وطرق الوقاية من الإصابات، مثمناً دور جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في تنظيم هذا التجمع الطبي الكبير واستقطاب خبرات علمية رائدة لتطوير الكوادر الطبية داخل وخارج الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي أن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في نسخته الأولى يُعد منصة مهمة لشرح ومناقشة أفضل وأحدث الممارسات الطبية والعلاجية، والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات في علوم الطب الرياضي ومجالاته التخصصية المختلفة.

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