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الوحدة «صاحب السعادة» خارج الديار!

الوحدة «صاحب السعادة» خارج الديار!
13 مايو 2023 14:32

 
سلطان آل علي (دبي)


انتهى «دوري أدنوك للمحترفين» بتتويج شباب الأهلي بـ «الدرع»، بعد منافسة شرسة بين فرق عدة، وصبت «المحصلة النهائية» لمصلحة «الفرسان»، ولكن ما لم ينتبه له الكثيرون، أنّ الوحدة أنهى البطولة متصدراً بصورة مختلفة!
إذا نظرنا إلى جدول الترتيب «خارج الديار»، فسنجد أن «العنابي» في صدارة القائمة منفرداً، وجمع «أصحاب السعادة» 32 نقطة خارج ملعبه من أصل 39 نقطة ممكنة، من خلال الفوز في 10 مباريات، والتعادل مرتين، والخسارة في مباراة واحدة، لتبلغ نسبة النقاط خارج ملعبه 82%، كما تشكل نسبة النقاط خارج ملعبه 62% من إجمالي نقاطه في الموسم، ولم يفقد الوحدة إلا 7 نقاط، بالخسارة أمام البطل شباب الأهلي 1-2 باستاد راشد، إضافة إلى أنه تعادل مع دبا الفجيرة 1-1، والوصل 2-2.
ولا يوجد فريق يملك فارق أهداف خارج ملعبه أعلى من الوحدة بـ «+15 هدف»، وسجل الفريق 25 هدفاً، ليكون ثالث أقوى هجوم، بعد العين وشباب الأهلي، في حين أنه أقوى دفاع باستقباله 10 أهداف فقط، متساوياً مع الشارقة.
ويأتي في المركز الثاني شباب الأهلي «28 نقطة» خارج ملعبه، وبعده العين «27 نقطة» فيما يأتي الظفرة أخيراً بنقطتين فقط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه، خلال 13 مباراة!
ويحتل النصر المركز قبل الأخير بـ7 نقاط، ولم ينتصر إلا مرة واحدة، على حساب العين في معقله بنتيجة 1-0.
ويظهر جلياً أنّ ما منع الوحدة من درع الدوري هذا الموسم هو مبارياته على ملعبه، يكفي أنه خسر 19 نقطة من أصل 39 نقطة، وهو سادس أكثر فريق حصداً للنقاط على ملعبه «20 نقطة»، وتعد هذه من الحالات الغريبة، حيث إنّ المتعارف عليه هو حصول الأندية على نتائج إيجابية أكثر على ملاعبها وبين جماهيرها. 

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ويشارك الوحدة في هذه «الحالة الغريبة» فريق الشارقة الذي لم يحقق إلا 19 نقطة على ملعبه، ويحتل المركز الثامن في نتائج الأندية على أرضها.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
شباب الأهلي
دبا الفجيرة
الوصل
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