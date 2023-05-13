العين يركز على بطولة «إنقاذ الموسم»

معتز الشامي (دبي)



أغلق العين ملف «دوري أدنوك للمحترفين»، وضمان «الوصافة»، عقب الفوز الكبير على البطائح 5-2، وحصول «الزعيم» على «جرعة ثقة» للمرحلة المقبلة، وللتحضير لبدء حملة الدفاع عن لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يلتقي النصر في ذهاب نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل، باستاد هزاع بن زايد، بينما تقام مباراة الإياب على استاد آل مكتوم يوم 21 مايو الجاري.

وتعتبر البطولة هي الأخيرة أمام «البنفسج» لإنقاذ الموسم، الذي شهد استعادة الفريق تعافيه في الدور الثاني، ومنافسته بقوة على لقب الدوري حتى «الجولة 25» التي شهدت حسم اللقب لمصلحة شباب الأهلي، كما وصل العين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يخسر أمام الشارقة بركلات الترجيح الماراثونية.

وصادف العين سوء توفيق «غريب» خلال الموسم، حيث أضاع فرص التتويج بالألقاب، لظروف الغيابات التي أثرت على الأداء، أو نتيجة أخطاء فردية لبعض اللاعبين.

وانتهت شركة الكرة بالعين، من إعداد «تصور مبدئي» حول احتياجات الفريق، وتفاصيل المعسكر الخارجي استعداداً للموسم المقبل، الذي يشهد مشاركة «الزعيم» في دوري أبطال آسيا بمقعد مباشر في دور المجموعات، ويرفع العين شعار المنافسة القارية، بالإضافة إلى تجهيز الفريق للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية.

ورغم ترحيب المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف بالتجديد والبقاء مع الفريق، إلا أن شركة الكرة أجلت حسم كل الملفات، لما بعد كأس أبوظبي الإسلامي، لأن البطولة أقل تعويض، يمكن تقديمه للجماهير، ويتمسك الفريق بضرورة مصالحة «الأمة العيناوية»، وختام الموسم بلقب يعوض ما فات، ويدفع الفريق إلى الأفضل خلال الموسم المقبل.

من جانبه، أكد حميد فاخر نجم العين السابق، أن الموسم الجاري للعين، شهد «سوء حظ» في بعض المباريات، أبعده عن منصات التتويج، مشيراً إلى أن «الزعيم» قادر على «لملمة» أوراقه سريعاً، والدخول بدوافع قوية للمنافسة على لقب «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بسبب تراكم الخبرات لدى لاعبيه، وتعطش الجماهير والفريق للبطولات والألقاب دائماً.

وقال: العين مرشح للمنافسة بقوة للفوز بلقب كأس أبوظبي الإسلامي، والتركيز سيكون مضاعفاً لجميع اللاعبين.

وعن الموسم المقبل والمنافسة قارياً ومحلياً، قال: بالتأكيد العين يملك مقومات المنافسة على الألقاب وأي بطولة شارك فيها، سواء محلية أو قارية، ونجاح الإدارة في توفير الاستقرار للفريق، رفع من قدراته وقيمته الفنية، خصوصاً في الدور الثاني، ويمكن البناء على تلك المرحلة، والتجهيز بصورة أفضل للموسم المقبل، والذي يشهد المنافسة القارية بقوة.

من جهته، شدد ريبروف على أن جميع المباريات التي يخوضها فريقه بمختلف المسابقات مهمة للغاية، خاصة مواجهة البطائح التي قدم خلالها «الزعيم» أداءً جيداً، كما فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللعب.

وقال: لا أعرف لماذا تم اختيار التوقيت الذي أقيمت فيه مباراة البطائح، مع أن الفرصة كانت متاحة للعب بعد غروب الشمس، إذ لعبنا في حرارة 42 درجة، الأمر الذي يلقي بآثار سلبية على مردود اللاعبين في الملعب.

وأبدى ريبروف سعادته بحسم لابا لقب هداف الدوري، وقال: لابا متميز ويستحق الإنجاز، وكان دائماً من أفضل الهدافين للفريق والدوري بأكمله.