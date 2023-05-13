السومة.. «العقيد» يحل «العُقد»!

سلطان آل علي (دبي)

قد لا يكون النجم السوري الكبير عمر السومة في أفضل حالاته وذروة فترات شبابه، سواء من الناحية البدنية أو الفنية في المواسم الأخيرة.. السومة الذي بلغ عامه الـ34، اتجه إلى تحدٍ جديد هذا الموسم مع العربي القطري على سبيل الإعارة، ليتجدد حضور العقيد ويحل عقداً جديدة للأندية التي يحمل شعاراتها!

وحقق العربي القطري لقب كأس أمير قطر للمرة الأولى في تاريخه منذ 30 عاماً، وذلك بعد تجاوزه لنادي السد في النهائي بثلاثية نظيفة، كان نصيب السومة منها هدفي الافتتاح والختام.

وتشير سجلات التاريخ إلى تكرار مصادفة غريبة، حيث كان اللقب الأخير للعربي في عام 1993 على حساب السد وبنفس النتيجة 3-0.

ولم يقتصر دور السومة وتأثيره على تحقيق الكأس فقط، بل كان مؤثراً كذلك في جعل فريقه العربي منافساً على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، حيث أنهى الموسم وصيفاً بمجموع 49 نقطة خلف الدحيل بفارق نقطتين فقط.

وتعود آخر مرة كان فيها العربي وصيفاً بالدوري إلى موسم 2000-2001 قبل 22 عاماً، حينها حقق الوكرة الدوري بـ32 نقطة والعربي وصيفاً بـ29 نقطة، أما تحقيق اللقب فلم يحدث منذ موسم 1996-1997.

ولا تعد هذه العقدة الأولى التي يساهم عمر السومة في حلها، فقد حقق السومة لقب الدوري السعودي مع الأهلي بموسم 2015-2016 بعد 32 سنة من الغياب لقطب مدينة جدة، والذي كان آخر ألقابه في موسم 1983-1984، ناهيك عن الأرقام التاريخية التي حطمها في الدوري السعودي من الناحية التهديفية، فقد كان هداف الدوري لمدة 3 مواسم متتالية في 2014-2015 و2015-2016 و2016-2017، إضافة إلى أنه الهداف التاريخي للدوري السعودي في عصر الاحتراف بـ144 هدفاً.

وما زال عقد النجم السوري مستمراً مع الأهلي السعودي لمدة سنة إضافية، وسيعود له بعد انتهاء إعارته، وقد تمكن الأهلي من الصعود إلى دوري المحترفين رسمياً للموسم المقبل، ويبقى السؤال: هل ما زال السومة يملك ما يقدمه للأهلي وجماهيره؟