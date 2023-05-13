تشواميني يستلهم قوته من نجم السلة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعتاد نجم خط الوسط الدولي الفرنسي أوريليان تشواميني «23 عاماً» على الحياة في العاصمة الإسبانية مدريد، منذ انتقاله إلى الريال في يوليو الماضي، قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، وبموجب عقد مدته 5 سنوات، وراتب يتراوح بين 6 و7 ملايين يورو، واستطاع أن يفرض نفسه بديلاً للمخضرم البرازيلي كاسيميرو، الذي انتقل بدوره إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعد أن شهد تشواميني فترة تألق في بداية انتقاله للريال، وحتى ما قبل فاعليات كأس العالم الأخيرة 2022، إذا به يتراجع مستواه بعد العودة من «المونديال» بسبب الإصابات التي عانى منها، وبعد أن كان يلعب أساسياً، أصبح بديلاً لا يلعب كثيراً، لدرجة أن نسبة مشاركته في المباريات تراجعت من 83% قبل «المونديال» إلى 53% بعده، ليس بسبب الإصابات وحدها، وإنما لأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يفضل عليه الألماني توني كروس والفرنسي إدواردو كامافينجا والأوروجواياني فالفيردي الأكثرخبرة، بالإضافة إلى وجود المايسترو الكرواتي لوكا مودريتش رمانة ميزان خط الوسط.

ويبدو أن عدم مشاركة تشواميني أساسياً في مباريات الفريق الأخيرة، قد دفع الأندية التي كانت تسعى لضمه قبل انتقاله إلى الريال، إلى محاولة إغرائه مجدداً، ومنها على وجه الخصوص باريس سان جيرمان، من أجل الحصول على خدماته هذا الصيف، في ظل معرفتها بأن الريال توصل أيضاً إلى اتفاق نهائي مع نجم خط الوسط الإنجليزي جودي بلينجهام لاعب بروسيا دورتموند، غير أن صحيفة «ريليفو» أكدت أن تشواميني متمسك بوجوده في «سانتياجو برنابيو»، وأنه يقبل تحدي وجود أكثر من لاعب كفء في خط وسط الريال، مستمداً قوته من مثله الأعلى وقدوته نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز، والذي كان قادراً دائماً على التغلب على أي تحدٍ مهما كان، ولهذا ينوي تشواميني النجاح مع «الميرينجي»، ولكنه على حد قول الصحيفة لا يتعجل هذا النجاح في تلك المرحلة التي يتألق فيها توني كروس ولوكا مودريتش، ويعلم أن هذين النجمين المخضرمين يقتربان من «تعليق الحذاء»، وأن المستقبل له ولمواطنه كامافينجا وبيلينجهام.

ولا ينسي تشواميني على الإطلاق أنه خلال الفترة التي تراجع فيها مستواه، حصل على لقب أسوأ صفقة في الموسم، واستكثر خبراء «الميركاتو» أن تكون قيمته السوقية 80 مليون يورو، التي دفعها الريال لناديه الفرنسي موناكو.

وكان تشواميني رفض عرضاً مغرياً من باريس سان جيرمان براتب قدره 12 مليون يورو، قبل قدومه للريال، مفضلاً التوقيع لـ «البلانكوس» لعشقه الشديد له واقتناعه بمشروعه الرياضي المستقبلي، ووقتها لم تفلح اتصالات زميله في المنتخب كيليان مبابى، لإقناعه بالذهاب إلى النادي الباريسي، رغم أن راتبه مع الريال يقل بمقدار حوالي النصف عن راتب سان جيرمان.

وبدأ أوريليان تشواميني المولود في 27 يناير2000، مسيرته الاحترافية في بوردو «2017-2020»، ومنه إلى موناكو «2020-2022» ثم شد الرحال إلى إسبانيا عام 2022.

ولعب تشواميني لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و18 و19 و20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2021