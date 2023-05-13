«الراقي».. البقاء «أفراح وأرقام»

علي معالي (الشارقة)



عاش البطائح أصعب 10 دقائق خلال مسيرته، عقب انتهاء مباراته مع العين، ترقباً لمعرفة مصيره، بالبقاء من عدمه، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لمباراة دبا والظفرة، والنتيجة وقتها تشير إلى التعادل 1-1، ما يعني هبوط «النواخذة» وبقاء «الراقي» رغم خسارة الأخير أمام «الزعيم» 2- 5، وعاش لاعبو البطائح والجهازان الفني والإداري والجماهير على أعصابهم، قبل أن يتحول المشهد إلى فرحة عارمة بين الجميع، حيث تحقق حُلم البقاء الصعب للغاية بالوصول إلى «النقطة 21».

ورغم أن البطائح كان يدرك صعوبة الفوز على «الزعيم» بملعبه في «الجولة 26» والأخيرة، إلا أن معتز عبدالله مدرب الفريق، ومعه بقية أفراد الجهازين الفني والإداري قاموا بتهيئة لاعبي «الراقي» من أجل الفوز، وفي الوقت نفسه تعلقت الآمال بـ «الفارس» للخروج بنتيجة إيجابية مع «النواخذة»، وهو ما حدث في النهاية، حيث أسفرت المباراة عن تعادل دبا الظفرة بهدف لمثله.

وتعتبر مباراة النصر في «الجولة 25» بمثابة «نقطة التحول» المهمة في مسيرة البطائح، والتي حقق فيها الفريق الفوز بهدفين من توقيع البرازيلي لورنسي دو، والذي يعتبر واحداً من الظواهر الإيجابية الرائعة في دوري هذا الموسم، وأعاد الانتصار الروح إلى الفريق، والابتعاد عن المركز قبل الأخير.

ونجاح البطائح في البقاء بـ «المحترفين»، من خلال فوز وحيد على ملعبه فقط، من أصل 13 مباراة، وجاء في الجولة قبل الأخيرة، ربما يكون الأول في ملاعبنا، منذ انطلاق دوري المحترفين، ليس هذا فقط، بل إن البطائح يعد الفريق الأول في تاريخ الكرة الإماراتية الذي يلعب مبارياته بأرضه على 5 ملاعب.

حقق البطائح العديد من الأرقام القياسية، باستمراره باللعب مع الكبار في «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعل الرقم الأبرز أنه لم يلعب أي مباراة على ملعبه حتى «الجولة 18»، حيث تنقل «الراقي» بين 4 استادات، لعدم اللعب على استاد خالد بن محمد بالشارقة، والملاعب هي اتحاد كلباء، وخاض عليه مباراتي الجولتين الثانية والرابعة، واستاد صقر بن محمد القاسمي، من «الجولة 7» إلى «الجولة 14»، ولعب «الجولة 16» بملعب الشارقة، وتقابل مع خورفكان في «الجولة 18» على استاد دبا.

وجاءت المباراة الأولى للبطائح على ملعبه في «الجولة 19» أمام الظفرة، ليصبح الملعب الخامس في مسيرة البطائح هذا الموسم.

ورقم قياسي آخر حققه البطائح، ربما يكون على مستوى دوريات عالمية كثيرة، بأن يبقى في «المحترفين» بانتصار وحيد حققه على ملعبه من أصل 13 مباراة، وذلك على حساب النصر في «الجولة 25»، ويعتبر البطائح ثاني فريق يصعد للمرة الأولى في دوري المحترفين وينجح في البقاء بعد حتا في موسم 2016-2017.

يرى حمدان سعيد مدير الكرة أن ما حدث يعتبر معجزة في مسيرة «الراقي»، وقال: موسم استثنائي بكل المقاييس، وهناك الكثير من الدروس التي تعلمناها، ولا يمكن إغفال الجهد الكبير الذي بذله الفريق هذا الموسم، ويكفي أننا لم نلعب على ملعبنا فترات طويلة، ولها تأثيرها السلبي بالطبع على الجميع، خاصة أننا تحركنا في ملاعب مختلفة، وهو ما تسبب في الإرهاق كثيراً، أضف إلى ذلك لم يحالفنا الحظ في عدد من المباريات التي سيطرنا عليها وضاعت نقاطها بسهولة.

وأضاف: أصعب اللحظات بعد نهاية مباراتنا الأخيرة مع العين بالخسارة بـ «خماسية»، والباقي 10 دقائق على مباراة الطرف الآخر بين دبا والظفرة، وتعلقت قلوبنا مع صافرة الحكم، حتى انتهت بالتعادل، وانفجرت دموع الفرح في استاد هزاع بن زايد، لنستمر في حُلم البقاء بالمحترفين، وبكل تأكيد سيكون الوضع مختلفاً في الموسم الجديد في ظل الخبرات التي اكتسبناها من الموسم الحالي.