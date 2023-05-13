برشلونة وإسبانيول.. 123 عاماً من ديربي «الإخوة الأعداء»

برشلونة (الاتحاد)

من السهل جداً أن تكون أهم مباراة رسمية في روزنامة الرياضة لمدينة برشلونة، عندما يجتمع برشلونة وإسبانيول في مواجهة الديربي في الدوري الإسباني لكرة القدم، فهي مباراة تتميز بفخر محلي كبير وتعرض المدينة الشهيرة للعالم، وهو ما سيكون الحال مجدداً في المواجهة بينهما غداً الأحد، مع حسابات بين حسم اللقب من جانب برشلونة أو تجنب الهبوط لإسبانيول.

يعود التنافس بين الناديين إلى بداية كرة القدم المنظمة في المدينة، وقبل ثلاثة عقود من تأسيس الليجا، فقد كانت هناك بينهما مواجهات ديربي لعبت لسنوات في كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، كأس كتالونيا وكأس المعارض التي لم يعد لها وجود الآن. وفي حين أن برشلونة الفائز بلقب الليجا 26 مرة غالباً ما يتفوق في اللقاء، فإن إسبانيول حريص دائماً على إزعاج جاره الأكثر نجاحاً تاريخياً.

كان للناديين أصول متشابهة، ولكن مختلفة في نهاية المطاف في مطلع القرن العشرين، تم إنشاء نادي برشلونة من قبل الطالب السويسري هانز غامبر في نوفمبر 1899، مع العديد من الأعضاء المؤسسين القادمين من مجتمع المقيمين من الجنسيات المتعددة في المدينة، وتم إنشاء إسبانيول في أكتوبر من العام التالي، على يد طالب الهندسة المولود محلياً أنخيل رودريجيز كرئيس، وتكون الفريق في الغالب من العمال المهاجرين من مناطق إسبانية أخرى مثل الأندلس، إكستريمادورا، غاليسيا وحتى مدريد.

سرعان ما أقيم أول ديربي برشلونة، وتحديداً في 23 ديسمبر 1900، وانتهى بالتعادل السلبي في ملعب كامب دي هوتيل كاسانوفاس. كان التنافس راسخاً في الوقت الذي بدأت فيه الليجا في عام 1929، فقد كان كلا الناديين من الأعضاء المؤسسين للدوري الإسباني، ولا يزال فوز برشلونة 5 - 4 خلال ذلك الموسم الأول هو أعلى ديربي برشلونة تسجيلاً للأهداف على الإطلاق، ثم جاء أكبر انتصار لبرشلونة، بفوزه 5 - 0 في موسم 1934/1933، في حين أن مشجعي إسبانيول ما زالوا يتذكرون نجاح فريقهم القياسي بالتفوق 6 -صفر خلال موسم 1951/1950 في الليجا.

جاءت لحظة خاصة للمدينة في عام 1957 عندما التقى برشلونة وإسبانيول في النهائي الوحيد بينهما في كأس الملك، فاز برشلونة 1 - 0 في ملعب مونتجيك، وهو الملعب الذي خدم لاحقاً كملعب خاص بإسبانيول بين عامي 1997 و2009. التقى الفريقان أيضاً في كأس السوبر الإسباني في موسم 2007/2006، عندما كان برشلونة بطل الليجا، وإسبانيول بطل كأس الملك، وتفوق «البلوجرانا» 4 - 0 في مجموع المباراتين.

صانع ألعاب برشلونة السابق والمدرب الحالي تشافي هو اللاعب الأكثر ظهوراً في ديربي برشلونة (32 مباراة)، بينما سجل ليونيل ميسي أكبر عدد من الأهداف في مباريات الفريقين في الليجا برصيد 22 هدفاً، بما في ذلك الهاتريك مرتين وسوبر هاتريك مرة واحدة في موسم 2012/2011. رافاييل مارانون هو أفضل هدافي إسبانيول أمام جيرانهم في المدينة، حيث سجل تسعة أهداف بين عامي 1974 و1983، في حين أن هدف التعادل الشهير الذي سجله راؤول تامودو الملقب بـ «تامودازو» في 2007 - كلف برشلونة خسارة لقب الليجا - ليدون مكانه في تاريخ الديربي.

ودافع العديد من اللاعبين عن ألوان فريقي الجارين في المدينة، بالعودة إلى حارس المرمى الأسطوري في الثلاثينيات ريكاردو زامورا، المولود في المدينة والذي تم تكريمه بإطلاق اسمه على جائزة أفضل حارس في الموسم لليجا، من بين الآخرين الذين ارتدوا قميصي البلوجرانا وبلانكويازول على

مر السنين، ومنهم: لازالو كوبالا، جوردي كرويف، إيفان دي لا بينا، فيليب كوتينيو وإرنستو فالفيردي.