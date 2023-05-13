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الرياضي

رئيس الهلال عن استقدام ميسي: المجموعة عندي أهم

رئيس الهلال عن استقدام ميسي: المجموعة عندي أهم
13 مايو 2023 13:31

الرياض (أ ف ب) 

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رفض رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، التعليق على إمكانية استقدام بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، معتبراً أن المجموعة لديه «أهم من لاعب» واحد.
وكان مصدر مطلع على المفاوضات كشف الثلاثاء أن أفضل لاعب في العالم سبع مرات سيلعب مع الهلال بموجب صفقة «استثنائية وضخمة»: «صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل» دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.
وتابع أنّ «العقد استثنائي. وضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة»، فيما أصرّ والد اللاعب ووكيل أعماله خورخي أن نجله البالغ 35 عاماً لم يحدّد وجهته حتى الآن: «ليس هناك أي اتفاق مع أي نادٍ للعام المقبل».
ورغم تقارير عدّة ربطت بين ميسي ونادي الهلال، إلا أن مصادر لدى حامل الرقم القياسي في عدد مرات إحراز الدوري السعودي، قالت إن فريق العاصمة لم يكن على اتصال مباشر مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع «البرغوث» في نهاية يونيو.
وبعد تتويج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة على حساب الوحدة بركلات الترجيح 7-6 (1-1)، ردّ بن نافل على أسئلة الصحفيين حول إمكانية استقدام ميسي قائلاً: «لا تسألني عن ميسي. لن أعطيك خبراً. إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصل عليه».
وفي الاستوديو التحليلي بعد المباراة، قال بن نافل من أرض الملعب على وقع صيحات الجماهير «ميسي، ميسي»: «المجموعة عندي أهم من لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا ناد كبير. نهدف للإضافة والتحسين. إذا ركّزت على شخص تخسر المجموعة».
وعوّض الهلال تراجعه في الدوري المحلي الذي أحرزه في المواسم الثلاثة الماضية، جزئياً، بإحراز لقب كأس الملك، علماً انه بلغ نهائي كأس العالم للأندية حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني، ونهائي دوري أبطال آسيا أخيراً عندما فقد لقبه أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وبسؤاله عن إمكانية استكمال الدوري بلاعبي الرديف، أجاب بن نافل: «هذا أمر يخصّ المدير الفني وحده».

ميسي
الهلال السعودي
باريس سان جيرمان
كأس خادم الحرمين الشريفين
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