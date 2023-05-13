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ألكاراز يتمنى مواجهة المصنف الأول

ألكاراز يتمنى مواجهة المصنف الأول
13 مايو 2023 13:28

روما (رويترز)

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قال كارلوس ألكاراز، إنه يتمنى إعادة إشعال التنافس مع المصنف الأول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، حيث يمكن أن يلتقي اللاعبان للمرة الأولى هذا العام إذا وصلا للنهائي.
وأبعدت الإصابات اللاعبين عن بطولات موسم الملاعب الصلبة في الولايات المتحدة في وقت سابق من الموسم الحالي، والتي غاب عنها أيضاً المصنف الأول ديوكوفيتش، الحائز على 22 بطولة كبرى بسبب عدم تلقيحه ضد كوفيد-19.
وسيقتنص ألكاراز المركز الأول في التصنيف العالمي من ديوكوفيتش بعد بطولة روما، مع حرص اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاماً على اختبار نفسه ضد أحد عظماء اللعبة.
وقال ألكاراز الذي يبدأ مشواره في روما اليوم السبت ضد مواطنه الإسباني البرت راموس-بينيولاس: "الوجود في نفس البطولة أمر رائع. وجوده هنا يجعلني أتعلم منه.
"من الجيد دائماً وجود أفضل لاعبي التنس في العالم في البطولة. أتمنى مواجهته في النهائي. أقول دائماً أنني كمشجع للتنس، أريد أن أرى أفضل اللاعبين في العالم ومشاهدتهم والتعلم منهم، لأنه عليك أن تتعلم من الجميع. من الرائع المشاركة في البطولة".
وأضاف ألكاراز، الذي تغلب على ديوكوفيتش في ثلاث مجموعات في قبل نهائي بطولة مدريد العام الماضي في أول لقاء بينهما، إن أكبر منافس له لا يزال هو نفسه.
وأضاف اللاعب الإسباني: "هذا ليس فقط بالنسبة لي، إنه للجميع. عليك أن تتحكم في نفسك وعواطفك أولا ثم تلعب ضد المنافس.
"عليك أن تختار (التكتيكات والضربات) الصحيحة في كل لحظة. هذا صعب حقا لأن لدينا ثوان فقط قبل ضرب الكرة. الأمر ليس فقط بالنسبة لي، إنه للجميع". 

ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
روما
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