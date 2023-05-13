أبوظبي تستضيف «الجراند سلام» للجودو بـ «ثوب جديد»

أبوظبي (الاتحاد)



أشاد ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، بالدعم الكبير الذي يجده قطاع الشباب والرياضة، من القيادة الرشيدة، مما أسهم في تبوؤ العديد من شباب الإمارات المناصب الريادية الإدارية الرياضية، في مختلف المجالات الإقليمية والدولية.

وثمن التميمي الرعاية الكريمة والدعم الذي وجده في بداية مشواره الخارجي، من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، منذ ترشيحه الأول عام 2007.

وقال التميمي في حديثة إلى قناة وموقع الاتحاد الدولي للجودو: إن جودو الإمارات أسهم بشكل بارز في نشر اللعبة على مستوى المنطقة والإقليم، بفضل متابعة واهتمام محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الذي استحق وسام الاتحاد الدولي للجودو، باختياره سفيراً فوق العادة للصداقة والسلام للاتحاد الدولي، عبر رئيسه المجري ماريوس فايزر، على هامش بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي أقيمت في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عام 2019، وذلك تثميناً للدور الذي يقوم به ابن ثعلوب في نشر اللعبة والقفزة الكبيرة التي حققتها في السنوات الماضية على المستوى المحلي والإقليمي، خاصة دول الخليج العربي.

وشكر التميمي رئيس الاتحاد الدولي والأعضاء كافة لدعمهم ومساعدته، خلال فترة توليه أمانة الصندوق، متمنياً مواصلة المشوار بنفس التعاون وروح الجماعة خلال الدورة الجديدة، كما تقدم بالشكر إلى أعضاء المفوضية الأوروبية والموظفين، وجميع الاتحادات الرياضية الوطنية التي ساعدته في مهمته.

وأشاد أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي، بالنجاح التنظيمي الرائع الذي حققته بطولة العالم للجودو الحالية، التي احتضنتها قطر الشقيقة، مواصلة لنجاحات دول مجلس التعاون الخليجي الرياضية في مختلف الأحداث الرياضية.

وأشار التميمي إلى استضافة أبوظبي بطولة أبوظبي جراند سلام السنوية للجودو، في ثوبها الجديد، بعد انتهاء «جائحة كورونا»، من 24 إلى 26 أكتوبر 2023، وترافقها الكثير من الفعاليات الرياضية الجماهيرية، مواصلة لنجاحات الإمارات في التنظيم، استثماراً لتألق الجودو الإماراتي، بوصفه الرياضة الأولمبية الأولى، مستفيداً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة.