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«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة

«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
13 مايو 2023 12:40

 
الشارقة (وام)

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بحث المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، خلال استقباله، وفداً من اتحاد الخماسي الحديث، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي وأعضاء الاتحاد، سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين لتطوير الرياضات المستهدفة التي تنضوي تحت مظلة اتحاد الخماسي الحديث، ونشر وإدخال اللعبة لدى نادي الشارقة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر إدارة الألعاب الفردية بالحزانة، عدداً من الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير الرياضة والألعاب التي تندرج تحت مظلة اتحاد الخماسي الحديث.
حضر الاجتماع، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، ومن اتحاد الخماسي الحديث، الدكتورة هدى المطروشي، وثاني ماجد بن سليمان عضو مجلس الإدارة، والدكتور حسن الدرمكي، والدكتور ماجد الكعبي عضوا اللجنة الفنية، وهند البطران من العلاقات العامة، ومصطفى محمود سكرتير الاتحاد، وعلي حسن البلوشي مدير إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة.

الشارقة
اتحاد الخماسي الحديث
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