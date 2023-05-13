«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



عاشت دبا الفجيرة «ليلة حزينة»، بعد صافرة الحكم الدولي عمر آل علي، بإعلان هبوط «النواخذة» إلى دوري الدرجة الأولى، إثر التعادل مع الظفرة بهدف لمثله، ضمن «الجولة 26» والأخيرة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليودع الفريق عالم الأضواء والشهرة، في «الهبوط الثالث» في «عصر الاحتراف».

ورغم امتلاء المدرجات عن آخرها بجماهير «النواخذة»، وخسارة البطائح المنافس على البقاء أمام العين، إلا أن ذلك لم يشفع لأصحاب الأرض، في انتزاع الفوز أمام «الفارس» لضمان البقاء.

وباحتلال المركز الثالث عشر، برصيد 20 نقطة، يهبط دبا إلى «الهواة» للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد الأولى موسم 2012- 2013، والثانية موسم 2018- 2019، والثالثة خلال الموسم الحالي 2022- 2023.

ورغم الإصرار والتحدي في الجولات الأخيرة، إلا أن «البداية المتواضعة» في الدوري، وتغيير المدربين من الأسباب في الهبوط في النهاية، ليعود الفريق بعد موسم قضاه في عالم الاحتراف

وأكد المدرب حسن العبدولي أن الفريق قاتل حتى النهاية، وتوجه بالشكر إلى جميع اللاعبين والجماهير وإدارة النادي على الوقوف مع الفريق رغم الهبوط إلى «الأولى».

وقال إنه يحتاج إلى وقت للراحة قبل التفكير في المرحلة القادمة، بعد الضغط النفسي الذي عاشه في اللحظات الحاسمة من الدوري.