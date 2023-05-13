«حفل ليفربول الغنائي».. «عدو» جوارديولا!

عمرو عبيد (القاهرة)

مع اقتراب الموسم الكروي من نهايته، وفي ظل حسم أغلب البطولات في «القارة العجوز»، بدأ الحديث عن تجديد عقود المدربين والاستعداد لصفقات النجوم في «ميركاتو الصيف»، لكن اشتعال المنافسة في «البريميرليج» ودخول «الشامبيونزليج» مرحلته النهائية لا يزال يطغى على التصريحات والأخبار في كثير من الصحف.

ولعل أكثر الأمور جذباً للانتباه الوضع «المعقد» الذي أحاط بالإسباني جوارديولا، وهو ما عبّر عنه وتناقلته أغلب الصحف الإنجليزية، حول طلبه تقديم موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، لمدة يوم واحد، للحصول على وقت أكبر من أجل الاستعداد للمواجهة «النارية» مع ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، حيث كتبت «ستار سبورت» عن مسابقة الغناء الأوروبية التي تُقام في مدينة ليفربول، وتسببت في رفض شرطة المدينة الموافقة على طلب «سيتي بيب» بلعب مباراة إيفرتون السبت بدلاً من الأحد!

وقالت «آي سبورت» أن المسابقة الغنائية قد تُهدد «حلم الثلاثية» الذي يقترب منه «البلومون» بشدة هذه الأيام، في حين ترى ميرور أن بيب كان «حريصاً» على عدم الدخول في أزمات مع رابطة «البريميرليج»، مؤكداً أن الجميع سيُساند «السيتي» في مهمته الأوروبية لكن الأمر خارج عن إرادتهم، بينما أشارت «إكسبريس» إلى أن توقيت الحفل الغنائي يبدو «خاطئاً» حسب تلميحات «الفيلسوف»، الذي لن يُغامر بفقد النقاط أمام «التوفيز» في صراع قمة الدوري، حتى لو أشرك جميع لاعبيه الأساسيين بدلاً من منح أغلبهم الراحة قبل «معركة الملكي»!

وفي إسبانيا، كانت الصحيفة المدريدية واضحة تماماً فيما يتعلق بعدم انشغال «الريال» بمباراة خيتافي في «الليجا»، كون اللقب قد حُسم لمصلحة برشلونة بنسبة كبيرة جداً، وكتبت «ماركا» أن تفكير وتركيز «الملكي» ينصب على مواجهة «السيتي» وهو ما أكدته «آس» بقولها إن الفريق لن يُرهق نفسه كثيراً قبل ملحمة الإياب الأوروبية، وذكرت أن أنشيلوتي يهتم بتجهيز نجومه العائدين والحفاظ على الأساسيين من أجل حلم النهائي القاري.

وبعيداً عن تلك المعارك المُستمرة، فإن الأمور تبدو هادئة في إيطاليا، لا سيما بالنسبة لإنتر ميلان وإنزاجي، حيث ترى «لاجازيتا» أن المدرب ضمن بالفعل البقاء في مقعده خاصة أنه يقترب من إعادة «الأفاعي» إلى نهائي الأبطال، ولديه فرصة تأمين مقعد التواجد في «الشامبيونزليج» بالموسم المقبل، بجانب منافسته على لقب كأس إيطاليا بخوض النهائي يوم 24 مايو المقبل.

كما أشارت «كورييري ديللو سبورت» إلى أن رئيس نابولي يريد تمديد عقد المدرب سباليتي مرة أخرى لمدة عامين، مع وجود ضمانات فنية لاستمراره في «مشروعه الناجح»، ومن جهة أخرى أكدت «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة حصل على «الضوء الأخضر» من «اليويفا» ليضمن مشاركته في دوري الأبطال بالموسم المقبل، ليُغلق باب الجدل الذي فتحته تداعيات قضية نيجريرا الشهيرة!