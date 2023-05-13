كولر: الأهلي لم يحسم الصعود إلى النهائي

القاهرة (د ب أ)

أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، شعوراً بالسعادة والارتياح، إثر فوز الفريق على الترجي التونسي في عقر داره 3-صفر، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، سجل بيرسي تاو الهدفين الأول والثاني للأهلي في الدقيقتين الثامنة و55، ثم أضاف محمود عبد المنعم «كهربا» الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 75. وقال السويسري كولر في تصريحات نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي: سعيد بالنتيجة والأداء خلال مباراة الترجي، بدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في إحراز هدف مبكر، ولكن تركنا الكرة للاعبي الترجي، ولذلك تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين بضرورة الهدوء والتركيز، وهو ما ظهر في الشوط الثاني.

وأضاف: حرصنا على إجراء بعض التغييرات التكتيكية في الشوط الثاني، وتركيز اللاعبين أسهم في ظهورنا بشكل متميز وإنهاء المباراة لمصلحة الأهلي بثلاثة.

وقال: الجهاز الفني كان حريصاً على الاحتفال مع اللاعبين، عقب التتويج ببطولة السوبر المصري الأسبوع الماضي، ثم بدأ الجهاز بعد العودة من الإمارات في التركيز لمواجهة الترجي في دوري الأبطال.

وأشار كولر إلى أن الفريق لم يحسم التأهل بعد للدور النهائي، مؤكداً أن الأهلي سيدخل مواجهة الإياب على أنها مباراة الحسم، تاركاً نتيجة الذهاب وكأنها لم تحدث.

ووجه كولر رسالة تهنئة لجماهير الأهلي، متمنياً تواجدهم بكثافة في مواجهة الإياب مع الترجي، المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.