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ليكرز يطيح «البطل»!

ليكرز يطيح «البطل»!
13 مايو 2023 10:01

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أقصى لوس أنجلوس ليكرز، فريق جولدن ستايت ووريرز «حامل اللقب»، من نصف نهائي المنطقة الغربية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه عليه عن جدارة 122-101، وحسمه السلسلة 4-2.
وبرز أفضل مسجل في تاريخ الدوري ليبرون جيمس، بتوقيعه على 30 نقطة، لمصلحة الفائز الذي ضرب موعداً في نهائي الغربية، مع دنفر ناجتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم، والذي تأهل مع عملاقه الصربي نيوكلا يوكيتش على حساب فينيكس صنز 4-2.
قال المخضرم جيمس للشبكة الناقلة «إي أس بي أن»: ستكون سلسلة رائعة، حلّوا في صدارة الغربية طوال الموسم، نكنّ لهم الكثير من الاحترام.
وتنطلق السلسلة يوم الثلاثاء على أرض دنفر، بعدها بيوم، يفتتح ميامي هيت نهائي الشرقية على أرض المتأهل بين بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز المتعادلين راهناً 3-3.
وبلغ ميامي نهائي الشرقية، بعد صراع مرير مع نيويورك نيكس، إذ حسم مباراته السادسة على أرضه 96-92، منهياً السلسلة 4-2.
ويُحسم نصف النهائي الأخير الأحد عندما يستضيف بوسطن فيلادلفيا.

 

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
لوس أنجلوس ليكرز
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