لاتسيو يقدم الهدايا!

روما (أ ف ب)



أنقذ الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاتسيو من خسارة مفاجئة على أرضه أمام ليتشي المتعثر، مسجلاً هدف التعادل القاتل 2-2، ضمن افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم هذا التعادل القاتل، فرّط فريق العاصمة بفرصة الصعود ولو مؤقتاً إلى الوصافة على حساب يوفنتوس، وبنقطتين ثمينتين في الصراع المحتدم على المراكز الثلاثة المتبقية لدوري الأبطال، بعد أن حسم نابولي اللقب.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 65 نقطة، على بُعد نقطة من يوفنتوس الذي يستضيف كريمونزي «الأحد»، ويمكن أن يخسر مركزه في حال فوز الإنتر الرابع «63» على ساسوولو «السبت»،

ويحاول ميلان الخامس «61» بدوره استغلال هذه الدعسة الناقصة للاتسيو، عندما يحل على سبيتسيا في اليوم ذاته.

واكتفى لاتسيو بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري بفوز واحد في آخر خمس مباريات في الدوري.

وبعد أن أهدر البرازيلي جابريال ستريفيزا ضربة جزاء للضيوف «23»، منح تشيرو إيموبيلي التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 34،

لكن ليتشي رد بثنائية للفرنسي ريمي أودان قبل نهاية الشوط الأول ومع انطلاق الثاني «45+2 و51».

لكن ميلينكوفيتش-سافيتش خطف التعادل برأسية سكنت شباك ليتشي الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء بابتعاده بخمس نقاط عن سبيتسيا الذي يحتل أول مراكز الهبوط.