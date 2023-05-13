الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لاتسيو يقدم الهدايا!

لاتسيو يقدم الهدايا!
13 مايو 2023 09:53

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
بوجبا يتقدم نحو «الجاهزية»
«يويفا» ينفي نقل نهائي الأبطال


أنقذ الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاتسيو من خسارة مفاجئة على أرضه أمام ليتشي المتعثر، مسجلاً هدف التعادل القاتل 2-2، ضمن افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورغم هذا التعادل القاتل، فرّط فريق العاصمة بفرصة الصعود ولو مؤقتاً إلى الوصافة على حساب يوفنتوس، وبنقطتين ثمينتين في الصراع المحتدم على المراكز الثلاثة المتبقية لدوري الأبطال، بعد أن حسم نابولي اللقب.
ويحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 65 نقطة، على بُعد نقطة من يوفنتوس الذي يستضيف كريمونزي «الأحد»، ويمكن أن يخسر مركزه في حال فوز الإنتر الرابع «63» على ساسوولو «السبت»،
ويحاول ميلان الخامس «61» بدوره استغلال هذه الدعسة الناقصة للاتسيو، عندما يحل على سبيتسيا في اليوم ذاته.
واكتفى لاتسيو بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري بفوز واحد في آخر خمس مباريات في الدوري.
وبعد أن أهدر البرازيلي جابريال ستريفيزا ضربة جزاء للضيوف «23»، منح تشيرو إيموبيلي التقدم لفريق العاصمة في الدقيقة 34،
لكن ليتشي رد بثنائية للفرنسي ريمي أودان قبل نهاية الشوط الأول ومع انطلاق الثاني «45+2 و51».
لكن ميلينكوفيتش-سافيتش خطف التعادل برأسية سكنت شباك ليتشي الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء بابتعاده بخمس نقاط عن سبيتسيا الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

 

الدوري الإيطالي
لاتسيو
نابولي
يوفنتوس
إنتر ميلان
ميلان
آخر الأخبار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
عدنان الحمادي خلال اللقاء (من المصدر)
الإمارات
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع «الشيوخ» البوروندي
اليوم 01:38
عبد الله بن زايد في صورة جماعية خلال الزيارة بحضور عبدالرحمن العور (تصوير سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: بناء الإنسان أحد الثوابت في مسيرة الإمارات
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©