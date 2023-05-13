موسيماني يترك الأهلي السعودي



الرياض (د ب أ)



أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي رحيله عن الفريق، بعدما نجح في إعادته إلى دوري المحترفين.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف».

وأضاف «بالعربية يقولون خالصة، وبمعنى ذلك يمكن القول تمت وانتهت، شكراً على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، التحية مع السلام» بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية.

وعبر بيتسو موسيماني عن سعادته بمهمته الناجحة مع الأهلي، خاصة بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري المحترفين، بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لذلك فإن إدارة النادي تبدأ البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل.

وبدأ موسيماني مشواره من الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، ووقتها كان الفريق يحتل المركز السابع، حيث قاده أمام جدة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يصعد بالفريق تدريجياً في سلم الترتيب، وينجح في خطف الصدارة وبطاقة الصعود إلى دوري المحترفين قبل 4 جولات من النهاية.

وتبقت للفريق الأهلاوي 3 مباريات في الموسم الجاري أمام الشعلة والقادسية والحزم، علماً أن موسيماني أشرف على الفريق في 26 مباراة حقق من خلالها 17 انتصاراً وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات.

يذكر أن بعض جماهير الأهلي صبت غضبها في وقت سابق على موسيماني؛ بسبب عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية.