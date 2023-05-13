الأحد 14 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

موسيماني يترك الأهلي السعودي

موسيماني يترك الأهلي السعودي
13 مايو 2023 08:40

 
الرياض (د ب أ)


أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي رحيله عن الفريق، بعدما نجح في إعادته إلى دوري المحترفين.
وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تم إنجاز المهمة، وتم تسليم المشروع، خلال 8 أشهر في بلد جديد وقارة جديدة ودوري مختلف». 

وأضاف «بالعربية يقولون خالصة، وبمعنى ذلك يمكن القول تمت وانتهت، شكراً على تكليفي بهذه المهمة الصعبة، التحية مع السلام» بحسب صحيفة «الرياضية» السعودية.
وعبر بيتسو موسيماني عن سعادته بمهمته الناجحة مع الأهلي، خاصة بعد قيادته الفريق للتأهل إلى دوري المحترفين، بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى. 

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لذلك فإن إدارة النادي تبدأ البحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلال الموسم المقبل. 

أخبار ذات صلة
طرفا الأزمة السودانية يستأنفان المحادثات في جدة اليوم
الإمارات: إعلان جدة يمهد الطريق لإنهاء الأزمة السودانية

وبدأ موسيماني مشواره من الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، ووقتها كان الفريق يحتل المركز السابع، حيث قاده أمام جدة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، قبل أن يصعد بالفريق تدريجياً في سلم الترتيب، وينجح في خطف الصدارة وبطاقة الصعود إلى دوري المحترفين قبل 4 جولات من النهاية. 

وتبقت للفريق الأهلاوي 3 مباريات في الموسم الجاري أمام الشعلة والقادسية والحزم، علماً أن موسيماني أشرف على الفريق في 26 مباراة حقق من خلالها 17 انتصاراً وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات. 

يذكر أن بعض جماهير الأهلي صبت غضبها في وقت سابق على موسيماني؛ بسبب عدم رضاهم عن أداء الفريق تحت قيادته رغم النتائج الإيجابية.

السعودية
أهلي جدة
بيتسو موسيماني
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر بن ضاعن الشامسي بحضور زايد بن سيف بن زايد (الصور من وام)
الإمارات
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة ناصر الشامسي
اليوم 01:38
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
الإمارات
الصايغ يشارك في القمة الـ«9» لرابطة دول الكاريبي
اليوم 01:38
شخبوط بن نهيان خلال لقاء المبعوث الياباني للقرن الأفريقي (وام)
الإمارات
شخبوط بن نهيان يلتقي المبعوث الياباني للقرن الأفريقي
اليوم 01:38
عدنان الحمادي خلال اللقاء (من المصدر)
الإمارات
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع «الشيوخ» البوروندي
اليوم 01:38
عبد الله بن زايد في صورة جماعية خلال الزيارة بحضور عبدالرحمن العور (تصوير سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: بناء الإنسان أحد الثوابت في مسيرة الإمارات
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©