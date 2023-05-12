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الرياضي

«الترجيحية» تهدي الهلال لقب الكأس السعودية

«الترجيحية» تهدي الهلال لقب الكأس السعودية
13 مايو 2023 01:36

الرياض(د ب أ)
فاز الهلال على الوحدة بضربات الترجيح 6/7، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، ليتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه. 

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وفي ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وبحضور كبير تقدمه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، تقدم الوحدة عن طريق عبد الكريم يودا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك علي آل بليهي التعادل للهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، إهدار مصعب الجوير ضربة جزاء للهلال. وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 1/، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للهلال بفوزه 7/6، ليحقق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

الهلال السعودي
الأهلي السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة
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