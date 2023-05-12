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الرياضي

الأهلي على أبواب النهائي الأفريقي بثلاثية الترجي

الأهلي على أبواب النهائي الأفريقي بثلاثية الترجي
13 مايو 2023 01:33

رادس (أ ف ب)
بات الأهلي المصري على مشارف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما عاد بفوز عريض على مضيفه الترجي التونسي 3-صفر، بفضل مهاجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، على ملعب "حمادي العقربي" في رادس في ذهاب الدور نصف النهائي.
وسجل تاو ثنائية (8 و56) فيما أضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الثالث (75).
ويسعى الأهلي إلى بلوغ النهائي الرابع على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الألقاب (10 مرات حاليًا)، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مواجهتي الوداد الرياضي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي اللذين يلتقيان اليوم في ذهاب المربع الذهبي.
وأجريت المباراة بغياب الحضور الجماهيري، بعدما وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبة على الفريق التونسي بسبب أعمال الشغب، التي حدثت في لقاء الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري، في إياب الدور ربع النهائي.
وخاض فريق "باب سويقة" اللقاء بغياب مجموعة من نجومه، أبرزهم الحارس المخضرم معز بن شريفية ولاعب الوسط غيلان الشعلالي، الجناح الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عيادة.
وبادر الفريق المصري إلى الهجوم بغية مباغتة مضيفه بهدف سريع، وهذا ما تحقق عندما قاد "كهربا" هجمة منسقة ومرر كرة مميزة إلى تاو، الذي سدد بقوة فارتطمت الكرة بقدم الحارس التونسي محمد صدقي الدبشي وارتدت الى الشباك (8).
وتراجع الفريق المصري من أجل استيعاب ردة فعل أصحاب الأرض، وبالفعل سيطر فريق المدرب نبيل معلول على المجريات، وحوّل المهاجم معتز زادم الكرة برأسه فارتدت من دفاع الأهلي الى خارج الملعب (13).
وكاد حسين الشحات أن يضاعف تقدم الأهلي بعدما انفرد على نحو تام إثر تمريرة من تاو، لكنه سدد بجوار المرمى على نحو غريب (27).
وسدد محمد علي بن رمضان كرة بعيدة أمسك بها حارس الأهلي الدولي محمد الشناوي، قبل ان تخترق الزاوية اليمنى لمرماه (35). كما أبعد الشناوي كرة سددها المغربي صابر بوكرين من ركلة حرة الى ركنية (45).
وحاول معلول تعزيز خط وسطه بعد الاستراحة، حيث دفع بالدولي أنيس البدري بدلاً من بوكرين، وتواصلت أفضلية الفريق التونسي الميدانية، إلا أن مرتدات الفريق الضيف كانت حاسمة.
وعلى غرار الشوط الأول اقتنص الأهلي هدفاً مباغتاً، إثر مجهود فردي مميز من تاو على حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة قوية غيرت اتجاهها، بعدما ارتطمت بمدافع الترجي وسكنت أقصى يسار المرمى (56).
ومرت رأسية محمد علي بن حمودة بجوار المرمى (56)، ثم تصدى الشناوي ببراعة لمقصية خلفية من المدافع الجزائري محمد أمين توغاي وأبعدها إلى ركنية (60).
واستمرت السيطرة السلبية للفريق التونسي، إذ احتاج الى اللمسة الحاسمة، فيما اغتنم الفريق المصري فرصه على أفضل نحو ليضيف الهدف الثالث، إثر مرتدة سريعة قادها المالي أليو ديانج ومنه الى حسين الشحات عن الجهة اليسرى، فمرر الكرة عرضية إلى كهربا فتابعها الى يسار الحارس الدبشي (75). وهذا الهدف الخامس للمهاجم الدولي هذا الموسم في المسابقة القارية.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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