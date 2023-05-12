«القتالية المختلطة للناشئين» تنطلق اليوم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الخامسة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 32 من نخبة اللاعبين الناشئين في مختلف الفئات.

وتشهد البطولة مجموعة من المنافسات والنزالات الحماسية بين نخبة اللاعبين من أبرز الأندية في الدولة، بينها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وذا فورس سبورتس، ونادي شباب الأهلي، وأكاديمية أدما الإماراتية، وأكاديمية وولفز زون للفنون القتالية المختلطة.

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يسرنا الإقبال الكبير على التسجيل والمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من البطولة، والذي يؤكد تنامي شعبية الفنون القتالية المختلطة بالدولة. ويعكس هذا الإقبال نجاح جهودنا في تحقيق النتائج المرجوة وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضات القتالية. كما نفخر بدعم وتطوير المواهب المحلية وتوفير منصة للرياضيين الإماراتيين الناشئين لإظهار مهاراتهم وصقلها وإعدادهم للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القادمة».

وأضاف: «تشكل البطولة محطة مهمة للاعبينا للاستعداد بالشكل الأمثل لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تنطلق في أغسطس المقبل بالعاصمة أبوظبي. وكلنا ثقة بأن اللاعبين سيبذلون جهودا مضاعفة للوصول إلى منصة التتويج».

فيما أكد اللاعب أحمد الجابري من أكاديمية «ذا فورس سبورتس» والذي ينافس في فئة 70 كجم، شعوره بحماس كبير للمشاركة في هذه النسخة من البطولة، علما بأنها أول مشاركة لي، وأتطلع إلى تقديم أداء يليق بالجهد الذي بذلته في التدريبات«.

وأضاف الجابري:» البطولة منصة مهمة في رحلة استعدادات اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بأبوظبي وهي الحدث الأبرز الذي نحرص من خلاله على تشريف الوطن والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج. وأود أن أشيد بجهود الاتحاد في نشر الرياضة والترويج لها وتنظيم أقوى البطولات التي تجذب نخبة اللاعبين من المنطقة والعالم«.

ويقول عمر الرئيسي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والذي ينافس في فئة وزن 57 كجم:»قمنا بالاستعداد بشكل جيد لهذه المحطة المهمة، فالبطولة توفر أجواء مثالية وبيئة احترافية متميزة تحاكي أبرز البطولات العالمية، وهي أفضل إعداد للمشاركة في بطولة العالم في أبوظبي».

وتعتبر النسخة الخامسة من البطولة هي النسخة قبل الأخيرة في رحلة الاستعدادات لتنظيم بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2023 المرتقبة، والتي تُقام في العاصمة أبوظبي من 2 إلى 5 أغسطس المقبل. وتمثل هذه البطولة أبرز فعالية رياضية على الأجندة الدولية للعبة، حيث تستقطب مشاركة واسعة لنخبة الأبطال من جميع أنحاء العالم.

وتقدم النسخة الخامسة من بطولة الفنون القتالية المختلطة تجربة حماسية ومشوقة للجماهير ومحبي الرياضة، حيث يستعرض مجموعة من الرياضيين الناشئين مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم القتالية.

وتنطلق البطولة عند الساعة 3 مساءً في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.