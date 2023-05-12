سباق دلما ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق اليوم سباق مهرجان دلما التاريخي السادس للمحامل الشرعية، بمشاركة 125 محملاً، مسجلاً أحد أكبر المنافسات منذ بداية السباق في 2017، وكان من المقرر أن ينطلق السباق أمس، لكنه تأجل بسبب الأحوال الجوية، ويتابع نادي أبوظبي للرياضات البحرية تفاصيل سرعة الرياح وحالة الطقس للتأكد من ملائمتها لفعاليات السباق الذي ينطلق من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في المرفأ، وكانت اللجنة المنظمة أعلنت إمكانية إقامة السباق خلال الأيام من الخميس حتى الأحد من هذا الأسبوع، على اعتبار أنها الأنسب لانطلاق المنافسة.. ويعد «دلما» السباق الأطول في المهرجان، حيث تبلغ مسافته 68 ميلاً بحرياً.