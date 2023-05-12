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«فرسان الإمارات» أبطال «ويندسور الملكي»

«فرسان الإمارات» أبطال «ويندسور الملكي»
12 مايو 2023 22:13

محمد حسن (دبي)

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أضاف «فرسان الإمارات» للقدرة إنجازاً جديداً لفروسية الإمارات، بعد سيطرتهم على ألقاب السباقات الثلاثة، ضمن مهرجان «ويندسور الملكي» للفروسية، بالحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي في بريطانيا.
انتزع الفارس فارس أحمد المنصوري، لقب السباق الرئيس، لمسافة 160 كلم «3 نجوم»، على صهوة «ايدي دي مونترايزر» بزمن 7:52:25 ساعة.
ونال الفارس عيسى العنزي من البحرين الشقيقة، المركز الثاني على صهوة «ميرليت»، وسجل زمناً قدره 7:52:26 ساعة.
وأحرز فرسان الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، في السباق الثاني لمسافة 120 كلم، وفاز بلقب السباق سعيد محمد البلوشي، على صهوة «الشميمي» بزمن 5:15:03 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 22.85 كلم في الساعة، وتبعه سعيد أحمد الشامسي، في المركز الثاني، على صهوة «ايتنا ترينكريا»، وحقق زمناً قدره 5:15:04 ساعة، فيما حل غيث عبد الواحد، في المركز الثالث، على صهوة «لينيك ديل مولي» بزمن 5:15:06 ساعة.
وشهد السباق الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة»، أيضاً تفوقاً إماراتياً، حيث انتزع اللقب الفارس مصعب الفلاسي على صهوة «ايبيني دو بارثاس»، مسجلاً 5:31:00 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 18.13 كلم في الساعة.
وجاءت الفارسة ميثاء القبيسي في المركز الثاني، على صهوة «بالكان بيليسكا»، وسجلت 5:31:01 ساعة، فيما كان المركز الثالث، من نصيب الإسبانية روكيو هيريرا كارمونا، على صهوة «زاهرة ديل ليمارزيل»، وسجلت 5:34:50 ساعة.

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