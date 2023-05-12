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«الزعيم» يحتل «الوصافة» بـ «خماسية»

«الزعيم» يحتل «الوصافة» بـ «خماسية»
12 مايو 2023 21:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

أنهى العين مشواره في «دوري أدنوك للمحترفين» في مركز «الوصافة»، بفوزه على ضيفه البطائح 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد هزاع بن زايد ضمن «الجولة 26» والأخيرة.
ورفع «الزعيم» رصيده إلى «54 نقطة» في المركز الثاني، مقابل «21 نقطة» لـ «الراقي» الذي نجح في البقاء ضمن «دوري الكبار» رغم الخسارة، مستفيداً من تعثر منافسه المباشر دبا الذي رفع رصيده إلى «20 نقطة»، بالتعادل مع ضيفه الظفرة «أول الهابطين» بنتيجة 1-1، على ملعب «النواخذة» في الجولة ذاتها.
وحرم التعادل أمام الظفرة 1-1، «النواخذة» من خوض موسم سابع في «دوري الكبار» بعد 2012- 2013، و2015- 2016، و2016- 2017، و2017- 2018، و2018- 2019، و2022- 2023.
وتذوق دبا مرارة الهبوط للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد الأولى بنهاية موسم 2012- 2013، والثانية بنهاية موسم 2018- 2019، والثالثة في الموسم الحالي 2022- 2023.
في المقابل، نجا «الراقي» الصاعد حديثاً إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث خاض موسمه الأول 2022- 2023، من الهبوط، في انتظار المشاركة الثانية على التوالي في الموسم المقبل 2023- 2024.

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وتعادل الوحدة وبني ياس 1-1، ليحتل «العنابي» المركز الثالث وله 52 نقطة، ويأتي «السماوي» في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
البطائح
الوحدة
بني ياس
دبا الفجيرة
الظفرة
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