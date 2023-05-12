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الرياضي

جوارديولا: «يوروفيجن» لن تعرقل حلم السيتي

جوارديولا: «يوروفيجن» لن تعرقل حلم السيتي
12 مايو 2023 20:15

لندن (د ب أ)
أكد جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" أغضبته وأضرت بجدول الفريق، مشيراً إلى أنه يسعى لإبقاء الفريق في المنافسة على التتويج بالثلاثية هذا الموسم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، سيخوض مباراة حاسمة أمام مضيفه إيفرتون، المهدد بالهبوط، يوم الأحد، وبعدها بثلاثة أيام سيستضيف فريق ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا. وكان جوارديولا يفضل أن تلعب مباراة إيفرتون يوم السبت، ولكن مسابقة الأغنية الأوروبية التي تقام في وسط مدينة ليفربول في نفس اليوم، حالت من دون ذلك، لأسباب أمنية. هذا يعني أن ريال مدريد، الذي ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني وسيلعب غداً السبت أمام خيتافي، سيحظى بيوم أكثر للراحة عن مانشستر سيتي قبل مواجهتهما يوم الأربعاء. 

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي :"أفكر فقط في مباراة إيفرتون، ولا أفكر في أكثر من ذلك". وأضاف: "11 شهراً أعمل على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، لا أريد أن أشتت انتباهي عن مدريد لأنني لا أملك الوقت". وأردف: "حسنا، ليس كثيرا، لأننا سنلعب الأحد - شكراً جزيلاً لكم. لا أفهم هذا، ولكني لا أريد القتال لأجل هذا بعد الآن". 

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وأكد :" يجب أن نتأقلم مع هذا الوضع. لا يهم، لم أعد أدخل في معركة بسبب المواعيد". وأردف: "في النهاية لا يمكننا أن نلعب يوم السبت بسبب مسابقة الأغنية الأوروبية، أو شيئاً مثل هذا في ليفربول، ولا يوجد لدينا ما يكفي لتأمين حدثين في نفس التوقيت".
وبعكس الريال، لا يرغب تشيلسي في التساهل في مباراته أمام إيفرتون، حيث يسعى الفريق للاستمرار في تفوقه على أرسنال في صراع التتويج باللقب. ويدخل مانشستر سيتي المباراة ولديه أفضلية واضحة على أرسنال، حيث يتفوق عليه بفارق نقطة ولعب مباراة أقل. ويمكن أن يواجه مانشستر سيتي تحدياً صعباً أمام إيفرتون الذي يقاتل من أجل البقاء، والذي حقق انتصاراً كبيراً على برايتون 5 / 1 في آخر مبارياته. 

 

جوارديولا
مانشستر سيتي
إيفرتون
دوري أبطال أوروبا
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