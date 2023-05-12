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تن هاج: المهم أن مصيرنا بأيدينا

تن هاج: المهم أن مصيرنا بأيدينا
12 مايو 2023 20:12

لندن (رويترز)

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه تلقى دفعة كبيرة بتعافي قلب الدفاع رافائيل فاران من الإصابة، التي أبعدته عن المنافسات قبل مواجهة ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن مشاركة ماركوس راشفورد لا تزال محل شك.
وغاب فاران عن المنافسات لمدة شهر بعد إصابته في التعادل مع إشبيلية في الدوري الأوروبي، ويعود للمنافسات في الوقت المناسب، إذ يسعى يونايتد لتعزيز أقدامه بالمربع الذهبي بالدوري في آخر أربع مباريات بالموسم.
لكن راشفورد، الذي سجل 29 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، قد يغيب عن مواجهة ولفرهامبتون التي تقام بملعب أولد ترافورد غداً السبت.
وأبلغ تن هاج الصحفيين: «عاد فاران، ومشاركة راشفورد محل شك. يعاني من مشكلة، إصابة في القدم. إنه علامة استفهام كبرى قبل مواجهة الغد لكنني سعيد بعود رافا فاران».
وأضاف: «لدينا لاعبون قادرون على التهديف ويحظون بالفرصة الآن ليثبتوا ذلك. فاران مخضرم، يعرف كيف يفوز وسوف يقودنا للانتصار».
وأشار المدرب إلى أن أليخاندرو جارناتشو سيكون جاهزا لمواجهة الغد.
ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 34 مباراة، بفارق نقطتين فقط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث، في إطار الصراع المحتدم على إنهاء الموسم في المربع الذهبي.
واستعاد ليفربول تألقه ليفوز بست مباريات متتالية، ويحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة من 35 مباراة.
لكن تن هاج أبدى ثقته في قدرة لاعبيه على إنهاء المهمة، إذ قال إن التوتر لم ينل منهم رغم خسارة آخر مباراتين.
وقال المدرب الهولندي «نحن على دراية بمسيرة ليفربول، لكنها غير مهمة لأن مصيرنا في أيدينا... طالما أن مصيرنا بأيدينا، فلا نعتمد عليهم».
وأضاف: «المهم هو المنافس الذي نواجهه غداً ولفرهامبتون. يجب أن نتعامل معهم بجدية. أبلوا بلاء حسنا... لكن لديهم بعض أوجه القصور، يجب أن نستغل ذلك». 

مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
فاران
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