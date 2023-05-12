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توخيل يطالب لاعبيه بلقب «البوندسليجا»

توخيل يطالب لاعبيه بلقب «البوندسليجا»
12 مايو 2023 19:58

برلين (د ب أ)
دعا توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه إلى التخلي عن رغباتهم الشخصية، والتركيز في العمل سوياً، خلال المباريات الأخيرة من الموسم للتتويج بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا».
وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «الأمر كله متعلق بالعمل سوياً حالياً، وعلى الجميع عدم الاهتمام بوضعهم ورغباتهم الشخصية. يمكننا حل هذا في الأسبوع الأول من يونيو، ولكن ليس الآن».
ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري للمرة الحادية عشرة على التوالي، وسط منافسة شرسة من بروسيا دورتموند الذي يحتل مركز الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الدوري. 

وقال توخيل: «التصور المعتاد هو أن اللقب يخص بايرن ميونيخ بأي حال، ولكن في هذه اللحظة أنت لم تتوج به بعد». ويلتقي بايرن ميونيخ، غداً السبت، مع شالكه، الغريم التقليدي لدورتموند الذي يقبع في النصف الآخر من جدول الترتيب ويحاول تفادي الهبوط. 

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ومع ذلك، قال توخيل: «حقق شالكه الفوز بشكل درامي في بعض المباريات. ثقتهم في أنفسهم كما هي. هذا النجاح أعطاهم دفعة، إنهم ثامن أفضل فريق في النصف الثاني من الموسم».
ولن يكون إيريك ماكسيم تشوبو موتينج جاهزاً لمباراة الغد، حيث يتعافى من مشاكل في الركبة، كما يغيب أيضاً جوسيب ستانيسيتش وألفونسو ديفيز. ويستعيد الفريق جهود ليون جوريتسكا بعد أن كان موقوفاً في مباراة فيردر بريمن الأخيرة، كما عاد المدافع دايوت أوباميكانو بعد شفائه من إجهاد في عضلة الفخذ.

توماس توخيل
بايرن ميونيخ
بوندسليجا
بروسيا دورتموند
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