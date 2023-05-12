لاعبو «برنامج الموهوب» يلتقون نجوم «السيتي»



أبوظبي (الاتحاد)

رافق 4 لاعبين من برنامج الموهوب في مدارس السيتي لكرة القدم بالإمارات نجومهم المفضلين قبل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، وذلك في تجربة نظمتها كل من e& وفريق مانشستر سيتي لكرة القدم.

وسافر محمد وقيس ومحمد وإتقان، الذين تمت دعوتهم من رودري نجم وسط «السيتي»، ليكونوا مرافقي اللاعبين، إلى مدينة مانشستر قبل المباراة، وشاركوا في حصة تدريبية أقامتها أكاديمية السيتي لكرة القدم، وحظوا بجولة حصرية في أرجاء استاد «الاتحاد» قبل مرافقة اللاعبين عند خروجهم إلى أرض الملعب، والاستمتاع بمشاهدة المباراة الشيقة.

وقال محمد، في حديثه عن تلك الفرصة النادرة: كان التواجد في استاد «الاتحاد» من أفضل التجارب التي عشتها في حياتي، ولن أنسى هذه الفرصة المدهشة التي عشتها برفقة زملائي المشاركين في برامج مدارس السيتي، كما أن تجربة التدريب في أكاديمية السيتي، إلى جانب عدد من اللاعبين الموهوبين، ملهمة للغاية وشجعتني على مواصلة التدريب بمزيد من الجدّ عند عودتي إلى أبوظبي.

تجدر الإشارة إلى أن e& «المعروفة سابقاً باسم اتصالات»، هي شريك الاتصالات الرسمي لمانشستر سيتي منذ عام 2009، وخلال العام الماضي انضمت مجموعة الاستثمار والتكنولوجيا العالمية في شراكة مع مدارس السيتي، لدعم برنامج اللاعب الموهوب، ويهدف البرنامج إلى توفير منصة لتطوير وصقل مهارات لاعبي كرة القدم الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في كل من أبوظبي ودبي.

يذكر أن مدارس السيتي لكرة القدم قد أطلقت البرنامج في عام 2019، لتوفر من خلاله منصة للاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في كل من دبي وأبوظبي، و تساعدهم على تحقيق طموحاتهم وإطلاق إمكاناتهم، تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس السيتي.

وسجل البرنامج نجاحاً هائلاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، إذ أشرف خلالها على انتقال ما يزيد عن 50 لاعباً ناشئاً وتطوير مواهبهم، بما يتناسب مع المنافسات الكروية الاحترافية.