محمد الشرقي يستقبل الفائزين بميداليات «غرب آسيا للمبارزة»



الفجيرة (وام)



استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، لاعبي نادي الفجيرة للفنون القتالية ممثلي المنتخب الوطني في فريق المبارزة، لفوزهم بعدد من الميداليات في بطولة غرب آسيا للمبارزة بالأردن.

وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، اللاعبين الذين أحرزوا ميداليات الذهب والفضة والبرونز، بواقع ميداليتين ذهبيتين، وفضيتين، وسبع برونزيات، مشيداً بإنجازهم الرياضي المشرّف، وفوزهم الذي يشكّل دافعاً مستمراً نحو المزيد من النجاحات، في مختلف أنواع الألعاب القتالية، ويدعم مكانة الدولة في مجال الرياضة على الصعيد العربي والدولي.

وأشار سموّه، إلى اهتمام إمارة الفجيرة بدعم الموهوبين من الرياضيين الشباب والناشئين، وتشجيعهم على تمثيل الدولة بالمشاركة في المنافسات المحلية والعالمية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سموّه لمسيرة العمل الرياضي في الإمارة، تعزيزاً لحضورها على الخارطة الرياضية، ولمؤشرات الدولة التنافسية في هذا المجال.

بدورهم، عبّر اللاعبون الفائزون، عن سعادتهم باستقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهم، وتشجيع سموّه الدائم لشباب الوطن على مواصلة رحلة الإنجاز والتميّز.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونادر أبو الشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.