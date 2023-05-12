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الرياضي

نهائيات «الألعاب المدرسية» تنطلق السبت

نهائيات «الألعاب المدرسية» تنطلق السبت
12 مايو 2023 18:48

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم السبت نهائيات بطولة الألعاب المدرسية في أبوظبي، وتشهد نهائيات 9 رياضات مختلفة، وتقام لكل اللاعبين المتأهلين في ألعاب القوى، والسباحة، والمبارزة، والريشة الطائرة، والجودو، والتايكواندو، والقوس والسهم، في حين تقام منافسات إضافية في كرة القدم والجو جيتسو.
وشهدت مرحلة التصفيات النهائية منافسة كبيرة بين 1573 لاعباً من مختلف مدارس الدولة، وتأهل 593 لاعباً منهم إلى النهائيات.
تقام نهائيات ألعاب القوى في نادي أبوظبي للكريكت من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة مساءً، والسباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً.
في حين تقام نهائيات المبارزة، والريشة الطائرة، والجودو والتايكواندو، والقوس والسهم، وكرة القدم، والجو جيتسو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تنطلق المنافسات ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، ونهائيات كرة القدم في الساعة الخامسة و40 دقيقة مساءً، وبقية النهائيات في الساعة السادسة مساءً.
وبرنامج البطولة يهدف إلي تشجيع الطلبة على ممارسة الرياضية في سن مبكرة، يسعى لتأمين البنية التحتية المناسبة لإعداد وتأهيل المواهب بالتعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي، لتوسيع قاعدة استقطاب المواهب وتعزيز فرص بناء جيل متمكن وقادر على ترسيخ حضور الإمارات على الخريطة الرياضية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة الألعاب المدرسية تقسم إلى 3 مراحل تضم الأولى تدريب جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة بمختلف الرياضات، عبر بطولات تقام في مختلف المدارس، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية «المرحلة التنافسية» تتنافس فيها مدارس كل إمارة فيما بينها، بغرض تأهيل أفضل المواهب الرياضية إلى المرحلة الثالثة التي تقام فيها المنافسات النهائية على مستوى الدولة.

أبوظبي
الألعاب المدرسية
ألعاب القوى
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