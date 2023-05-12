عجمان يُسقط «الحمراء» عن ميرال



رضا سليم (دبي)



يشارك السلوفيني ميرال مدافع عجمان في مباراة فريقه أمام شباب الأهلي يوم السبت، في ختام «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي ستقام باستاد راشد، ويتم فيها تتويج «الفرسان» باللقب.

وتأتي مشاركة ميرال رغم حصوله على البطاقة الحمراء في الدقيقة 80 من المباراة الأخيرة أمام الوحدة، وهو الطرد المباشر الذي حصل عليه اللاعب نتيجة الاحتكاك مع جواو بيدرو مهاجم «العنابي»، ولم يكن للإنذار الثاني، حيث حصل ميرال على بطاقة صفراء في الدقيقة 35.

وقدمت إدارة عجمان اعتراضاً على قرار الحكم محمد عبدالله، إلى هيئة الاعتراض على قرارات الحكم، لأن الحالة لا تستحق الطرد المباشر، وبالفعل تم إلغاء البطاقة الحمراء عن اللاعب، بعد مراجعة الحالة، ورأت الهيئة أنها لا تستحق البطاقة الحمراء أو الصفراء، كونها احتكاك عادي بين اللاعبين، ويلعب مع الفريق ضمن التشكيلة الأساسية، وهي آخر مبارياته مع «البرتقالي» هذا الموسم، حيث ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويخوض المدافع السلوفيني المباراة رقم 18 له مع الفريق هذا الموسم، بعدما غاب في عدد من المباريات بسبب الإصابة، وشارك حتى الآن في 1440 دقيقة خلال 17 مباراة مع «البرتقالي»، بعكس الموسم الماضي الذي شارك فيه اللاعب في 2263 دقيقة على مدار 26 مباراة، وسجل هدفاً هذا الموسم، ومثله في الموسم الماضي.

ولم يحدد اللاعب وجهته في الموسم المقبل، بالاستمرار مع «البرتقالي» أو الرحيل لأحد الأندية، أو العودة لفريقه السابق حتا الذي عاد إلى دوري المحترفين من جديد.