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«تعديل طفيف» على مواعيد «الجولة 33» لـ «دوري الأولى»

«تعديل طفيف» على مواعيد «الجولة 33» لـ «دوري الأولى»
12 مايو 2023 21:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديلاً محدوداً على موعد مباريات «الجولة 33» وقبل الأخيرة من «دوري الدرجة الأولى»، بإقامة 4 مباريات في «سباق ترتيب المراكز»، بين الفرق البعيدة عن صراع الصعود وتجنب الهبوط مساء السبت، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بأربع مباريات أخرى، في صراع اللقب وحسم البطاقة الثانية للتأهل إلى دوري المحترفين، وتجنب الهبوط إلى دوري الثانية.
وحسم حتا رسمياً بطاقة الصعود الأولى لـ «دوري المحترفين»، بعدما نجح في تعزيز صدارته برصيد 71 نقطة، بفوزه المثير أمام ضيفه الرمس 3-2 ضمن «الجولة 32»، والتي شهدت أيضاً إعلان هبوط بينونة «الأخير» رصيد 15 نقطة، أول العائدين إلى دوري الثانية.
في المقابل، يشتعل التنافس بين فريقي سيتي «الخامس عشر» برصيد 22 نقطة، ومنافسه فرسان هسبانيا «السادس عشر» وله 19 نقطة على تجنب الهبوط إلى جانب بينونة، فيما يتنافس الإمارات «الوصيف» ودبا الحصن «الثالث» على بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين».
وتنطلق الجولة اليوم بمباريات مسافي «السابع» برصيد 44 نقطة، أمام ضيفه بينونة «الأخير» وأول الفرق الهابطة لدوري الثانية، ويستقبل الحمرية «الخامس» برصيد 49 نقطة، ضيفه الجزيرة الحمراء «الثاني عشر» وله 37 نقطة، ويحل الفجيرة «الثامن» بـ 40 نقطة ضيفاً على الذيد «الثالث عشر» وله 37 نقطة، فيما يلتقي العربي «السادس» بـ 48 نقطة، ضيفه جلف أف سي «الحادي عشر» برصيد 38 نقطة.
وتستكمل الجولة الأحد بإقامة أربع مباريات، حيث تبدو الفرصة مواتية أمام حتا «المتصدر» وأول الصاعدين لدوري المحترفين، لحسم الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية في تاريخه أمام مضيفه فرسان هسبانيا صاحب المركز قبل الأخير بـ 19 نقطة، والذي يصارع بدوره من أجل البقاء، مع منافسه سيتي الذي يلتقي في التوقيت ذاته العروبة «العاشر» على ملعب الأخير.
ويستمر السباق المثير بين الإمارات «الوصيف» برصيد 65 نقطة، ودبا الحصن المتراجع للثالث برصيد 64 نقطة، لحسم المنافسة على بطاقة الصعود الثانية، حينما يحل الأول ضيفاً على جاره الرمس «الرابع عشر» في «ديربي مثير»، فيما يلعب دبا الحصن في ضيافة مصفوت الرابع برصيد 50 نقطة.

مباريات السبت

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مسافي - بينونة 18:10
الحمرية - الجزيرة الحمراء 18:10
الذيد - الفجيرة 18:10
العربي - جلف أف سي 18:10

مباريات الأحد


فرسان هسبانيا - حتا 18:10
العروبة - سيتي 18:10
الرمس - الإمارات 18:10
مصفوت - دبا الحصن 18:10

دوري الدرجة الأولى
حتا
الإمارات
دبا الحصن
مصفوت
الرمس
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