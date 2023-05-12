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الرياضي

«التصنيف» يمنح «الثانية» لقب «مجموعة الموت» في كأس آسيا!

«التصنيف» يمنح «الثانية» لقب «مجموعة الموت» في كأس آسيا!
12 مايو 2023 18:08

 
سلطان آل علي (دبي)

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أسفرت قرعة كأس آسيا عن مجموعات متوازنة وطبيعية إلى درجة كبيرة، حيث غابت المفاجآت على مستوى المواجهات، أو صعوبة واضحة للمنتخبات المعتادة على التأهل في النسخ السابقة من البطولة. ولكن إذا نظرنا إلى قوة المجموعات، بناء على معيار التصنيف، أي منها الأقوى والأضعف؟
تم الاعتماد على تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل 2023، من أجل توزيع المنتخبات الـ24 على 4 مستويات مختلفة، في كل منها 6 منتخبات، ليتم توزيعها في 6 مجموعات، وبناء على مجموع مراكز التصنيف للمنتخبات في كل مجموعة، يمكن الحصول على مؤشر لقوة المجموعات، فكلما قل المجموع ازدادت قوة المنتخبات.
وتعد المجموعة الأولى التي تضم قطر «61»، والصين «81»، ولبنان «99»، وطاجيكستان «109» هي الأضعف، حيث يبلغ مجموع تصنيف المنتخبات 350، وهو الأعلى بين المجموعات. ويأتي منتخب قطر أخيراً في المستوى الأول، والصين قبل الأخير في المستوى الثاني، ولبنان أخيراً في المستوى الثالث، أما طاجيكستان فهو الثاني في المستوى الرابع.
أما المجموعات من الثالثة إلى السادسة، فهي متقاربة إلى حد كبير في القوة والضعف، وبالنظر إلى صنيف منتخبات السعودية «54»، وعُمان «73» وقيرغيزستان «96»، وتايلاند «114» التي تمثل المجموعة السادسة فإنها تكون ثاني أضعف مجموعة، وبمجموع 337 لمراكز التصنيف.
وتليه مباشرة مجموعة إيران والإمارات وفلسطين وهونج كونج بـ336، ومجموعة كوريا الجنوبية والأردن والبحرين وماليزيا بـ334، كما لا يختلف الحال في مجموعة اليابان والعراق وفيتنام وإندونيسيا بـ331، وتعد المجموعة الوحيدة التي تضم منتخبين حققا لقب البطولة، وهما اليابان 4 مرات والعراق مرة واحدة.
أما المجموعة الأقوى في البطولة حسب التصنيف، والتي يمكن إطلاق عليها اسم مجموعة الموت، فهي الثانية التي تضم أستراليا «29» وأوزبكستان «74»، وسوريا «90»، والهند »101»، ويبلغ مجموع مراكز التصنيف 294، بفارق 37 مركزاً عن أقرب مجموعة له، والتي يترأسها منتخب اليابان.

كأس آسيا
الإمارات
السعودية
اليابان
أستراليا
كوريا الجنوبية
قطر
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