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الشارقة.. حكاية «الرقم 7»!

الشارقة.. حكاية «الرقم 7»!
12 مايو 2023 18:30

 
علي معالي (دبي)

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ارتبط الشارقة بخمس قصص مع «الرقم 7» هذا الموسم، وبعد أن صبت الترشيحات لمصلحة «الملك» لحصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين» ليكون السابع في تاريخه، إلا أن الفريق وجد نفسه يحتل المركز السابع وله 43 نقطة، والترتيب يعد الأسوأ له منذ 7 سنوات في الدوري، عندما جاء تاسعاً «26 نقطة» موسم 2016- 2017.
وحقق الشارقة التعادل في 7 مباريات هذا الموسم، مع دبا 1-1، والوحدة 0-0، والوصل 1-1، وشباب الأهلي 0-0، والنصر 1-1، والعين 2-2، والجزيرة 3-3، مقابل الخسارة 7 مرات أمام النصر والوحدة والوصل وخورفكان بهدف، واتحاد كلباء والعين بهدفين والجزيرة 2- 3.
ومع نهاية الدوري، أصبح الفريق مطالباً خلال الفترة المتبقية من الموسم الجاري، بأن يستعيد قواه قبل «مربع ذهب» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يلتقي الجزيرة في مباراتين تحددان الكثير من ملامح الفريق المتوج مع كوزمين بـ 3 ألقاب حتى الآن ويبحث عن الرابع، بعد أن وجد نفسه سابعاً في «دوري أدنوك للمحترفين».
ويبدو أن الروماني كوزمين لن يحدد موقفه بالتجديد من عدمه، إلا بعد الانتهاء من هذه البطولة، بل إنه رمى بقرار البقاء من عدمه في ملعب اللاعبين، كاشفاً عن أنه سيرى مدى رغبة اللاعبين في حصد اللقب، واستعادة المستوى من جديد، معترفا بأنه في بعض الأوقات لم ينجح في القضاء على مزاجية بعض اللاعبين، وهو ما أثر بالسلب على مسيرة «الملك» في الدوري.
وطالب كوزمين لاعبيه بالتركيز في المسابقة الأخيرة هذا الموسم، وبعدها سيكون القرار بالنسبة له، إما بالتجديد والبقاء أو الرحيل.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
النصر
كوزمين
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