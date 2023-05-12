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«يويفا» ينفي نقل نهائي الأبطال

«يويفا» ينفي نقل نهائي الأبطال
12 مايو 2023 17:03

برلين(د ب أ)
نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التقارير التي تفيد بأن الاتحاد تواصل مع السلطات البرتغالية، بشأن إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في لشبونة بدلا من إسطنبول، التي من المقرر أن تستضيف المباراة.
وذكر "يويفا" أن المباراة "ستقام في إسطنبول يوم 10 يونيو المقبل كما هو مقرر. لا يوجد لدينا أي تعليق آخر". وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخراً إلى أن هناك خططاً محتملة لإقامة المباراة النهائية في لشبونة، إذا حدثت اضطرابات في إسطنبول في أعقاب الانتخابات الرئاسية التركية.
وهناك مخاوف بشأن احتمالية حدوث اضطرابات أهلية إذا انتهت فترة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، التي استمرت لعقدين، خلال الاقتراع الذي سيجرى الأحد وسط منافسة شرسة مع كمال كليتشدار أوغلو رئيس تحالف معارض. 

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "يويفا" سيكون رافضاً تماما لنقل المباراة النهائية، خاصة وأن نهائي أكبر حدث في أوروبا، على مستوى الأندية، كان قد تم نقله من إسطنبول مرتين في عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا، ولكن يويفا يعمل بالفعل على خيارات أخرى. كانت العاصمة البرتغالية هي الحل الثاني ليويفا خلال جائحة فيروس كورونا، حيث استضافت بطولة مصغرة من دور الثمانية بدون جمهور في 2020.
ويدخل إنتر ميلان مباراة الإياب بالدور قبل النهائي، يوم 16 مايو الجاري، ولديه أفضلية على ميلان بعدما تغلب عليه 2 / صفر في مباراة الذهاب، فيما يستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد يوم 17 من ذات الشهر بعدما انتهت مباراة الذهاب 1/1.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
إنتر ميلان
ميلان
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