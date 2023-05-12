«البلياردو والسنوكر» يعلن قائمة كأس الاتحاد العربي

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عن تشكيل بعثة المنتخب المشارك في بطولة كأس الاتحاد العربي للعبة، المقررة الرياض، من 22 إلى 29 مايو الجاري، حيث تضم تشكيلة المنتخب 11 لاعباً، بواقع 5 لاعبين في السنوكر، هم خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ومحمد الجوكر لمنافسات الرجال، وسهيل الزعابي وسلمان الزعابي لمنافسات الناشئين، علاوة على 6 لاعبين في البلياردو، هم عبدالله جمعه وطلال البلوشي، وعادل البلوشي لمنافسات الرجال، ومحمد الحمادي وسالم السكار وحميد جابر للناشئين.

يترأس البعثة عبدالمنعم الختال، نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر وتضم محمد عبدالله إدارياً ومحمد علي مدرباً للسنوكر، وعيسى البلوشي مدرباً للبلياردو، على أن تغادر إلى الرياض يوم 21 مايو الجاري.

وأكد الختال أهمية المشاركة في هذه البطولة، والتي تمثل مرحلة جديدة في خطة اتحاد البلياردو والسنوكر لاستعادة تفوقه وتألقه الإقليمي والقاري. وقال: «طموحنا المنافسة بقوة في هذه البطولة، والوصول لمنصات التتويج وإحراز الميداليات الذهبية وإعادة النتائج إلى سابق عهدها»..

وأضاف: «اتحاد اللعبة يعول على التشكيلة الحالية من لاعبي المنتخب في تحقيق الإنجازات المرجوة، خاصة بعد مرحلة الإحلال والتجديد التي مر بها والتأثير الكبير الذي طرأ على اللعبة نتيجة جائحة كورونا، وتوقف النشاط فترة ليست بالقصيرة».

واعتبر أن هذه البطولة ستكون نقطة انطلاق جديدة لرياضة البلياردو والسنوكر الإماراتي نحو مسيرة أكثر تألقاً وإنجازات خلال الفترة المقبلة. واستضافت الإمارات النسختين الأولى والثانية من هذه البطولة في 2019 و2020، وأقيمت النسخة الثالثة بمصر عام 2022، بينما تستضيف السعودية النسخة الرابعة في 2023.