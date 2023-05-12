السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«البلياردو والسنوكر» يعلن قائمة كأس الاتحاد العربي

«البلياردو والسنوكر» يعلن قائمة كأس الاتحاد العربي
12 مايو 2023 17:45

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عن تشكيل بعثة المنتخب المشارك في بطولة كأس الاتحاد العربي للعبة، المقررة الرياض، من 22 إلى 29 مايو الجاري، حيث تضم تشكيلة المنتخب 11 لاعباً، بواقع 5 لاعبين في السنوكر، هم خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ومحمد الجوكر لمنافسات الرجال، وسهيل الزعابي وسلمان الزعابي لمنافسات الناشئين، علاوة على 6 لاعبين في البلياردو، هم عبدالله جمعه وطلال البلوشي، وعادل البلوشي لمنافسات الرجال، ومحمد الحمادي وسالم السكار وحميد جابر للناشئين. 

يترأس البعثة عبدالمنعم الختال، نائب رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر وتضم محمد عبدالله إدارياً ومحمد علي مدرباً للسنوكر، وعيسى البلوشي مدرباً للبلياردو، على أن تغادر إلى الرياض يوم 21 مايو الجاري. 

وأكد الختال أهمية المشاركة في هذه البطولة، والتي تمثل مرحلة جديدة في خطة اتحاد البلياردو والسنوكر لاستعادة تفوقه وتألقه الإقليمي والقاري. وقال: «طموحنا المنافسة بقوة في هذه البطولة، والوصول لمنصات التتويج وإحراز الميداليات الذهبية وإعادة النتائج إلى سابق عهدها»..
وأضاف: «اتحاد اللعبة يعول على التشكيلة الحالية من لاعبي المنتخب في تحقيق الإنجازات المرجوة، خاصة بعد مرحلة الإحلال والتجديد التي مر بها والتأثير الكبير الذي طرأ على اللعبة نتيجة جائحة كورونا، وتوقف النشاط فترة ليست بالقصيرة». 

واعتبر أن هذه البطولة ستكون نقطة انطلاق جديدة لرياضة البلياردو والسنوكر الإماراتي نحو مسيرة أكثر تألقاً وإنجازات خلال الفترة المقبلة. واستضافت الإمارات النسختين الأولى والثانية من هذه البطولة في 2019 و2020، وأقيمت النسخة الثالثة بمصر عام 2022، بينما تستضيف السعودية النسخة الرابعة في 2023.

البلياردو
السنوكر
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
الرياضي
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©