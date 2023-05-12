صراع الأبطال يشعل الجولات الأخيرة في إيطاليا

روما(أ ف ب)

يحتدم الصراع على المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بين أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر وميلان وأتالانتا وروما، التي تخوض مواجهات سهلة على الورق ضمن منافسات المرحلة 35، في حين حسم نابولي اللقب لصالحه للمرة الثالثة في تاريخه.

يعيش يوفنتوس الثاني مع 66 نقطة على وقع هاجس خصم بعض النقاط من رصيده على خلفية التلاعب المالي، وذلك قبل استقباله كريمونيزي الأحد.

ويخوض فريق «السيدة العجوز» مباراته المقبلة بعد تعادل صعب مع ضيفه إشبيلية الإسباني 1-1 في الوقت بدل الضائع الخميس، في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

هنأ مدرب «بيانكونيري» ماسيميليانو أليجري فريقه على احتفاظه «بهدوئه» تحت الضغط أمام النادي الأندلسي، مشدداً على أن مباراة الإياب «قد تستمر لفترة 120 دقيقة» في إشارة إلى تمديد الوقت في حال التعادل.

وفي حال فاز بلقب «يوروبا ليج» سيضمن رجال أليغري مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن نتيجتهم في الدوري، في ظل الحديث عن توجه لحسم جزء من النقاط ال15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي، حيث يحتل المركز الثاني قبل 4 مراحل على نهاية الموسم.

وكان الاتحاد المحلي للعبة أفاد الأربعاء أن العدالة الرياضية الإيطالية ستراجع عقوبة يوفنتوس في 22 مايو الحالي، والتي تم تعليقها في 20 أبريل لإعادة التقييم.

ويستقبل إنتر ضيفه ساسوولو السبت بعدما وضع قدماً في نهائي المسابقة القارية الأم، بفوزه في ديربي مدينة ميلانو على جاره ميلان 2-صفر ذهاباً الأربعاء، سجلهما بعد 11 دقيقة من صافرة البداية.

وقبل الفصل الثاني من المواجهة المنتظرة الأسبوع المقبل، يسعى «نيراتزوري» لحصد النقاط الثلاث لتأمين مقعده في المسابقة القارية الأم.

ويعكس إنتر صاحب المركز الرابع متقدماً بفارق نقطتين عن ميلان (63 مقابل 61)، ومتأخراً بفارق 3 عن يوفنتوس ونقطة عن لاتسيو الثالث، صورة رائعة في الفترة الأخيرة، حيث فاز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري مع معدل 3.5 أهداف في المباراة. كما ضرب موعداً في نهائي الكأس المحلية مع فيورنتينا في 24 الشهر الحالي، بعدما خرج منتصراً من ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس (1-1 و1-صفر).

لم تخفِ هذه النتائج غياب عنصر الاستقرار عند رجال المدرب سيموني إنزاجي، حيث خسروا 11 مباراة في «سيري أ» هذا الموسم، منها 5 على أرضهم، كما لم ينجحوا في الفوز على ملعبهم «جوسيبي مياتسا» على ساسوولو سوى مرة واحدة في مبارياتهم السبع الأخيرة (في أبريل 2021).

من ناحيته، يأمل ميلان في تعويض خسارته أمام جاره إنتر صفر-2، لكن بداية عليه العودة بالنقاط الثلاث من سبيتسيا المهدد بالهبوط السبت.

ورغم أن الخسارة كان قاسية على «روسونيري» الأربعاء، إلا أن إنتر كان الطرف الأفضل، في حين أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي الكثير لتغييره إياباً، إلا أن عليهم حالياً حجز مركزهم بين الأربعة لأوائل في الدوري.

ويتسلح ميلان في مهمته السهلة على الورق بعدم خسارته في مبارياته ال 17 الأخير خارج معقله في الدوري (11 فوزاً مقابل 6 تعادلات)، في حين أنه لا يريد أن يقع في فخ التعادل خارج ملعبه للمرة الثالثة توالياً وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017 بعد تعادله أمام بولونيا وروما بالنتيجة ذاتها 1-1 في المرحلتين ال 30 وال 32.

ولدى سبيتسيا الكثير لوضع النقاط الثلاث نصيب عينيه، حيث استهل العام الحالي مبتعداً 8 نقاط عن مناطق الهبوط، إلا أنه يخوض هذه المرحلة متأخراً بفارق 3 نقاط عن فيرونا أول الناجين بعد خسارته أمام كريمونيزي وصيف القاع صفر-2 في المرحلة الماضية.

ويصارع سبيتسيا للبقاء في «سيري أ» للموسم الثالث توالياً على الرغم من صعوبة مهمته حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من ال 16 الأخيرة (6 تعادلات مقابل 9 هزائم)، كما لم ينجح في هز شباك منافسيه في 7 من مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

ويستعد لاتسيو لاستقبال ليتشي الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة على أمل أن يعود للمركز الثاني، بعدما كان خسر ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في عقر داره، آخرها أمام ميلان صفر-2، بانتظار ما ستؤول إليه مباراة يوفنتوس.

ويصارع ليتشي صاحب المركز السادس عشر للبقاء خارج منطقة الهبوط حيث لم يفز سوى في مباراة واحدة من الخمس الأخيرة.

ويحلّ أتالانتا السادس بفارق الأهداف عن روما السابع (58 نقطة لكل منهما) على ساليرنيتانا السبت، فيما يسافر نادي العاصمة إلى بولونيا الأحد، بعد 3 أيام من فوزه الثمين في عقر داره على باير ليفركوزن الألماني 1-صفر في ذهاب نصف نهائي «يوروبا ليغ».

ويسافر نابولي الذي حسم لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1990 بقيادة الراحل الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا بتعادله أمام أودينيزي 1-1 في المرحلة 33، إلى مونزا الأحد.