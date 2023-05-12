تعرابت «صفقة النجاة» لـ «العميد»!



سلطان آل علي (دبي)



انتهت آخر جولات «دوري أدنوك للمحترفين» لجماهير النصر، بالفوز على الشارقة 1-0، وسجل الهدف عادل تعرابت، ليكون اللاعب المغربي بطل الموسم لـ «العميد» ومفتاح الإنقاذ من فخ الهبوط والبحث عن البقاء.

ولا تظهر الأرقام العامة حقيقة ما يقدمه النجم المغربي المتميز تعرابت مع النصر، وأدواره التي يتمحور حولها بناء اللعب لا تظهر للجميع، وبلغت مساهمات اللاعب 7 أهداف مع «الأزرق»، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفاً، والعودة إلى تأثير أهدافه تعكس نظرة أخرى لهذا الرقم، حيث جلبت مساهماته 8 نقاط للنصر، وبدونها لأصبح «العميد» يملك 19 نقطة في المركز 13، وأقرب للهبوط من البقاء!

وحضر تأثير تعرابت أمام الشارقة، حيث سجل هدف الفوز الوحيد، وتكررت النتيجة مرات عدة هذا الموسم، منها أمام خورفكان، عندما سجل تعرابت هدف الفوز كذلك، والسيناريو تكرر مع الظفرة، لتكون الانتصارات الثلاثة الغالية بالطريقة نفسها وبتسجيل النجم المغربي. إضافة إلى ذلك أسهم تعرابت بشكل مباشر في الحصول على نقطة التعادل أمام البطائح وشباب الأهلي 2-2 في المواجهتين.

ويعد تعرابت هداف النصر هذا الموسم بالدوري وذلك بـ6 أهداف، متفوقاً على ريان مينديز بـ5 أهداف وتوزي بـ4 أهداف.

ويعوّل «العميد» كثيراً على دور النجم المغربي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي يلتقي فيها العين في نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، فهل يستمر تعرابت في إثبات قيمته الاستثنائية؟



مساهمات تعرابت

النصر 1-0 الشارقة «سجل هدفاً»

النصر 2-2 شباب الأهلي «سجل هدفاً»

النصر 1-0 خورفكان «سجل هدفاً»

النصر 1-0 الظفرة: «سجل هدفاً»

النصر 2-2 البطائح: «سجل هدفاً»