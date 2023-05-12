«صراع الأبطال» في كأس الوثبة بالبرازيل



ساو باولو (الاتحاد)



يستضيف مضمار سيداد جارديم، بنادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، يوم السبت، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباق تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

ويقص السباقان شريط الموسم الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة في البرازيل، وسيكون الصراع قوياً بين الأبطال، ويقام السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للأمهار، لمسافة 1300 متر على العشب، والبالغ جائزته 5000 دولار، بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وسباق الجائزة الكبرى للأمهار، هو الأبرز والأكثر إثارة، حيث يجمع سبعة أمهار في رصيدهم إجمالي 28 انتصاراً، وستكون المرة الأولى التي يتنافس فيها البطلان «كلابتون أيه جيه آر»، و«في جي راج المارد» ضد بعضهما البعض ويظهران مرشحين.

وفاز «كلابتون آيه جيه آر» ابن «مارد الصحراء» البالغ 5 سنوات ببراعة في السباقات الأربعة التي شارك فيها، متضمنة المركز الأول في كأس الوثبة ستاليونز في مايو 2021 بالإضافة إلى تسجيل رقم قياسي في سباق 1000 متر على العشب في أبريل 2022.

و«كلابتون أيه جيه آر»، الذي يقوده إيدفالدو سيلفا، من تربية وملكية ألمير خوسيه ريبيرو، ومدربه أوبردان بيريرا، وهو أحد أفضل خيل في سباقات الخيل العربية الأصيلة بالبرازيل في الوقت الحالي.

والخصم الرئيسي هو أخيه البالغ 4 سنوات «راج المارد» وقادته الفارسة جين ألفيس، عندما فاز في سباقه الأول بفارق 24,5 طول، وحقق 4 انتصارات في 5 من السباقات التي شارك فيها، وحقق رقمين قياسيين في 1400 متر على العشب و1500 متر على الرمل.

وتم تربية «راج المارد» وامتلاكه من خوسيه جيماريش، ويدربه ثياجو هيدار، ويعد نوعية من الجيل الجديد من خيول السباق العربية البرازيلية مع مستقبل واعد، والكفاءة للمشاركة في أي سباق رئيسي في عالم.

ومربط راش هو المربي مع 4 خيول في السباق ولوكاس كوينتانا هو المدرب، ومن أبرز المتحدين البطل البالغ 7 سنوات «مهاتما راش» مع 6 انتصارات، وحصل على لقب كأس الوثبة ستاليونز للأمهار مرتين «2021 و2022»، ويملكه ريكاردو جميل صليبا، وسيقوده جيفرسون بيسبو.

ويقام السباق الثاني لمسافة 1300 متر، على كأس الوثبة ستاليونز للمهرات للجائزة الكبرى البالغة 5000 دولار، ويستقطب أفضل 6 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، في المواسم الأخيرة، بما في ذلك 4 أبطال.

وبرصيد 3 انتصارات، سيكون لدينا «كلوك جي آر» ابنة «مارد الصحراء» من تربية وملكية ألمير خوسيه ريبيرو، وبتدريب أوبردان، وسيتولى قيادتها جواو موريرا، و«نيزا راش» لمالكها ريكاردو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وقيادة ايدفالدو سيلفا.

وبفوز واحد هناك «هولى بول راش» التي يقودها رودنيك فيانا، و«نورمانديا راش» بقيادة مايكل سيلفا، وكلاهما بإشراف المدرب لوكاس كوينتانا، وملكية أجروبيكوريا إيها شابادا.

وهناك «آر جي خليفة»، التي تم تربيتها وتعود ملكيتها لكلاوديو آر جي ريباس، وتدريب أستانسلاو بتروشنسكي، ويقود المهرة البالغة 4 سنوات روبيرلي فيانا، فيما يقود «ار جي إيرا» البالغة 3 سنوات، الفارس ويلنتون ارييل.

وقال ألمير خوسيه ريبيرو، مدير الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية:" إنها بداية رائعة لموسم سباق الخيل العربي الدولي، ومرة أخرى سيقود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الانطلاقة في عام 2023.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأنطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.