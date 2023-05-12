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4 مباريات في افتتاح كأس رئيس الدولة لليد

4 مباريات في افتتاح كأس رئيس الدولة لليد
12 مايو 2023 16:00

 
رضا سليم (دبي)

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تنطلق يوم السبت مباريات تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، من 13 إلى 27 مايو الجاري، وتعد آخر بطولات الموسم المحلي للرجال.
يلتقي الشارقة مع مليحة بصالة النصر، ويلعب النصر مع العين بصالة الجزيرة، ويلعب الفائزان معاً في نصف النهائي يوم 20 مايو الجاري، فيما يلتقي الوصل مع دبا الحصن بصالة مليحة، وشباب الأهلي مع الجزيرة بصالة العين، والفائزان يلتقيان في نصف النهائي يوم 20 مايو، بملاعب محايدة، والفائزان في «المربع الذهبي» يخوضان النهائي يوم 27 مايو، بمجمع زايد بالفجيرة.
وطلب شباب الأهلي حكاماً أجانب، واستعانت لجنة الحكام بطاقم تحكيم دولي عراقي، يضم فاضل عمران وخالد حسين، على أن يتم تعيين حكام الطاولة من الأطقم المحلية.
يذكر أن الشارقة يسيطر على بطولات الرجال، بعد الفوز بكأس السوبر، وكأس الإمارات، وكأس نائب رئيس الدولة، والدوري العام، وتعد البطولة الأغلى الفرصة الأخيرة لكل الأندية، للحصول على لقب هذا الموسم، أو استمرار سيطرة «الملك» على كل البطولات للعام الثاني على التوالي.
من ناحية أخرى، واصلت لجنة المنتخبات بالاتحاد برئاسة فيصل حسين زيارتها للأندية، حيث زارت النصر والوصل ومليحة، وسبقها زيارة شباب الأهلي ،ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة زيارتها، في حضور الجهاز الفني الجديد للمنتخب، بقيادة الفرنسي دانيلو برستوفاك، ومعه خميس السويدي مدير المنتخب، ونور دمرجي مساعد المدرب، ومحمد النمر سكرتير اللجنة.

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الشارقة
النصر
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الوصل
شباب الأهلي
الجزيرة
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