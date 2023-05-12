6 من خيول الإمارات الأفضل في العالم



عصام السيد (أبوظبي)



انضمت 6 خيول من الإمارات يتصدرها «دبي أونر» لمحمد بن عبيدة الفائز بسباق ببطولة الملكة إليزابيث ستيكس للفئة الأولى برصيد 122، و«مستهدف» لشادويل الفائز بشوط كأس نيوم تيرف في السعودية، برصيد 121، و«أنامو» لجودلفين الفائز بـ 9 سباقات للفئة الأولى، و«لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات بطل دبي تيرف، و«متسابق» لشادويل الفائز بسباق بيت 365 مايل برصيد 120، و«كودي ويش» لجودلفين الفائز بعرض رائع في سباق شيرشل داونز ستيكس للفئة الأولى في يوم كنتاكي داربي، برصيد 119 رطلاً، إلى قائمة أفضل الخيول في الإصدار الثالث لتصنيفات لونجين للخيول في العالم لعام 2023.

ولا زال الجواد الياباني «أكوينوكس» بطل دبي شيماء كلاسيك في الصدارة برصيد 129، يليه جولدن سيكستس 125، ولاكي سوينس 124، وتايتل هولدر 124، ورومانتيك ورير 123، وبطل كأس دبي العالمي أوشبا تسورو 122.