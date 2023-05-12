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ليفركوزن يدخل دوامة القلق

ليفركوزن يدخل دوامة القلق
12 مايو 2023 14:53

روما (د ب أ)
تضاعفت آلام فريق باير ليفركوزن الألماني بعد الهزيمة أمام مضيفه روما الإيطالي صفر / 1، في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك بسبب تعرض ثلاثة من لاعبيه للإصابات خلال المباراة.
وشهدت مباراة أمس إصابة أوديلون كوسونو وجيريمي فريمبونج وروبرت أندريش من باير ليفركوزن. 

وغادر أندريش أرضية الملعب على عربة جولف، وقال تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن: «بالطبع هناك مخاوف من وقوع إصابات خطيرة.» وأضاف ألونسو: «هذه أنباء سيئة. علينا أن نرى ما إذا كان قد تعرض لكسر في القدم اليسرى أم أنها مجرد كدمة.»
ويرجح أن يكون المدافع كوسونو قد تعرض لتمزق في الألياف العضلية، وكان قد خرج من الملعب في الدقيقة 34 بمساعدة أعضاء الجهاز الطبي. 

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وقال سيمون رولفس مدير الكرة بنادي ليفركوزن إنه كان من الممكن أن تكون إصابة اللاعب أكثر خطورة.
وعن فريمبونج، قال رولفس إن إصابة اللاعب ربما لا تكون خطيرة. وسيظل ليفركوزن اليوم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما، للراحة ثم يسافر غداً السبت إلى شتوتجارت مباشرة لخوض مباراة الفريقين في الدوري الألماني مساء الأحد.
ويعود فقط أندريش وكوسونو إلى ألمانيا اليوم الجمعة كي يخضعا للفحوص الطبية. وقال ألونسو: «سنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب. لكن علينا الآن التركيز على مواجهة شتوتجارت. هي مباراة مهمة بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة للمنافس. نحن بحاجة لتجديد طاقتنا بشكل جيد كي نستعد لهذه المباراة الصعبة.» وتقام مباراة الإياب أمام روما يوما الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

باير ليفركوزن
روما
الدوري الأوروبي
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