الروسي يدير «أمم الطائرة» في تركيا وأميركا

دبي (وام)



اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الحكم حامد الروسي، للمشاركة في إدارة مباريات النسخة الجديدة، من منافسات دوري الأمم للكرة الطائرة 2023 للمرة العاشرة.

ويعد الروسي أحد أفضل حكام كرة الطائرة في العالم حالياً، حيث تم تصنيفه من أفضل حكام كرة الطائرة على المستويين القاري والدولي، وهو ما أهله لنيل ثقة الاتحاد الدولي، وشارك في إدارة العديد من المباريات العالمية والدولية.

ويشارك الروسي في إدارة مباريات الأسبوع الأول لمنافسات السيدات التي تستضيفها مدينة إنطاليا التركية من 30 مايو الجاري إلى 4 يونيو المقبل، والتي تضم 8 منتخبات هي إيطاليا، والولايات المتحدة، وصربيا، وتايلاند، وبولندا، وكوريا الجنوبية، وكندا، وتركيا.

ويدير بعدها مباريات الأسبوع الثالث للرجال، بمدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تضم 8 منتخبات هي فرنسا والأرجنتين، وصربيا، وألمانيا، وكوبا، وإيران وبلغاريا والولايات المتحدة، وتؤهل هذه المنافسات إلى الدور النهائي للبطولة.

ومن ثم يتواجد الروسي في نهائي دوري الأمم للسيدات بولاية تكساس الأميركية بمدينة أرلنجتون من 12 إلى 26 يوليو المقبل.

وعبر الروسي عن سعادته بهذه الثقة الغالية من قبل الاتحاد الدولي، التي تنعكس إيجابياً على مستوى تحكيم الكرة الطائرة في الإمارات.

وقال: «تواجدي على مستوى بطولات العالم، مصدر فخر واعتزاز دائم لي، خاصة أني اعتبر نفسي ممثلاً للكرة الطائرة الإماراتية في هذه البطولات والمحافل الدولية، وسفيراً أيضا للطائرة الخليجية والعربية».

وأشار إلى أن ما وصل إليه يجسد مسؤولية اتحاد اللعبة في تعزيز ودعم الكوادر التحكيمية على المستوى الدولي، وقال: «فخر لي المشاركة في هذه المحافل العالمية والمساهمة في رفع علم الإمارات في مختلف بقاع العالم».

وأوضح أن الاتحاد الدولي أسند إليه أيضا مهام المشاركة في إدارة مباريات التصفيات النهائية للرجال المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» من 30 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، وبلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والصين، والمكسيك، وهولندا، وبولندا.

وعبر عن فخره بعدما أدار اثنتين من أكبر البطولات العربية المحلية مؤخراً حيث أدار نهائي كأس الاتحاد الكويتي بين الكويت والقادسية، رفقة الحكم الدولي خالد الحنطوبي، والدور النهائي لبطولة كأس مصر والذي تضمن إقامة 3 مباريات بين فريقي الزمالك والأهلي، رفقة الحكم الدولي محمد الدولا.