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الرياضي

مولر يرد على رحيله عبر «كينج دايف»

مولر يرد على رحيله عبر «كينج دايف»
12 مايو 2023 14:51

برلين(د ب أ)

أجرى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، محادثات مع النجم توماس مولر للتأكيد على أن الفريق لا يزال يعتمد عليه. 

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وكانت صحيفة «بيلد» الأسبوعية قد ذكرت في عددها الصادر أمس الأول الأربعاء، أن مولر يحاول الرحيل عن صفوف بايرن لعدم رضاه بوقت المشاركة، الذي كان يحظى به تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان والمدرب الحالي توماس توخيل.
وفقد مولر مؤخراً مكانه في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ، لكنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2024. 

ورد مولر بسخرية على شائعات رحيله عن الفريق في الوقت الذي استبعد فيه أوليفر كان مثل هذا السيناريو. ولجأ مولر إلى تطبيق «إنستجرام» للرد على الشائعات التي تتحدث عن مصيره، حيث وقف إلى جانب واحد من جياده واسمه «كينج دايف» مع تعليق منه على الصور، قال فيه:«إذا كان يمكنك قراءة كينج دايف، الآن أصبح شرساً حقاً، تركيز كبير على البطولة».
ويلعب مولر «33 عاماً» مع بايرن ميونيخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في الدوري الألماني (البوندسليجا) في عام 2008.
وفاز معشوق الجماهير بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من الألقاب ولقب كأس العالم مع المنتخب الألماني.
وذكرت صحيفة «بيلد» أن مولر يرغب في مواصلة اللعب على أعلى مستوى حتى عام 2024، وهو العام الذي ينتهي فيه عقده مع بايرن. وقال أوليفر كان في حوار مع «بيلد» إن رحيل مولر لن يحدث. وأضاف:«إذا حدث هذا سأقنعه بالبقاء... توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا».

توماس مولر
بايرن ميونيخ
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