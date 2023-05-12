السبت 13 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا

هالاند يحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا
12 مايو 2023 14:49

لندن(رويترز)

أخبار ذات صلة
«حفل ليفربول الغنائي».. «عدو» جوارديولا!
تشيلسي يرسم خريطة الدوري الإنجليزي

فاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في موسم 2022-2023 من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا، بعد أن سجل 51 هدفاً في 47 مباراة.
ونال اللاعب النرويجي 82 % من الأصوات، وهو أكبر فارق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على ثنائي أرسنال بوكايو ساكا ومارتن أودريجارد.
وأبهر هالاند "22 عاماً" الجميع بغزارة أهدافه في موسمه الأول مع سيتي الطامح للتتويج بثلاثية تاريخية.
وأصبح هالاند صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حين أحرز هدفه 35 في شباك وستهام يونايتد في وقت سابق هذا الشهر.
ولعب دوراً بارزاً في تصدر فريق المدرب بيب جوارديولا الدوري بفارق نقطة واحدة عن أرسنال مع تبقي أربع جولات، ولسيتي مباراة مؤجلة.
وفي الأسبوع المقبل يستضيف سيتي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل 1-1 ذهاباً في العاصمة الإسبانية، كما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمه مانشستر يونايتد في الثالث من يونيو المقبل.
ونالت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي لقب أفضل لاعبة من الرابطة، وستتسلم مع هالاند الجائزة يوم 25 مايو الجاري.

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
أرسنال
مارتن أوديجارد
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في روما تواكب زيارة زيلينسكي
اليوم 12:55
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
الرياضي
بالأرقام.. «رادس» ملعب الأهلي المصري المُفضل!
اليوم 12:41
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
الرياضي
«الخماسي الحديث» يبحث إدراج اللعبة في الشارقة
اليوم 12:40
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
عربي ودولي
مقتل 13 شخصا في هجوم جنوب غرب باكستان
اليوم 12:40
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
الرياضي
«الهبوط الثالث» يصدم «النواخذة»!
اليوم 12:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©