«المواي تاي» يحصد 6 ميداليات في بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا الوطني نجاحات جديدة، وإنجازات مبهرة لرياضة الإمارات، في بطولة العالم للمواي تاي، التي اختتمت منافساتها في تايلاند، بمشاركة أكثر من 700 رياضي، يمثلون 102 دولة من مختلف قارات العالم.

ونجح منتخبنا الوطني في الفوز والظفر بـ6 ميداليات، بواقع ذهبيتين عن طريق «النجمة» زينب بوحماده في وزن 57 كجم، بعد فوزها الرائع على البرتغالية ماتيلدا رودريجز في نهائي البطولة العالمية، بجانب ذهبية «النجم» محمد مرضي في وزن 67 كجم، بعد تفوقه المتميز في النزال النهائي على الروسي سيرجي سولفيف.

كما حصل «النجم» إبراهيم بلال على الميدالية الفضية لبطولة العالم للمواي تاي في وزن 63.5 كجم، ونجح في تقديم أداء قتالي كبير، ضمن النزال النهائي أمام الروسي ماكسيم ميسنكوف الذي حصد ذهبية اللقاء، وحصد منتخبنا الوطني على 3 برونزيات عبر «النجم» محمد التويزي في وزن 51 كجم، بجانب برونزيتين عن طريق «نجمة» منتخبنا الوطني سلامة الجنيبي في وزن 75 كجم ومنافسات واي كرو.

وقام طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، الأمين العام للاتحاد العربي للمواي التاي، بتتويج بطل الإمارات محمد مرضي بذهبية 67 كجم، وأصحاب المراكز الثانية والثالثة ضمن الوزن ذاته، كما أشاد المهيري بالجهود المتميزة التي قدمتها بعثة الإمارات، والمشاركة المشرفة في البطولة العالمية، وتم التقاط الصور التذكارية وسط أجواء مبهجة بالإنجاز المتميز، والصورة المبهرة التي ظهر بها المنتخب خلال منافسات بطولة العالم .



من جهته، أهدى عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج الإنجاز الجديد الذي حققه منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً أن الدعم السخي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لرياضة المواي تاي يقودنا إلى أعلى المراتب في البطولات والمحافل العالمية، مثمنا دعم ورعاية سموه واهتمامه الكبير لنهضة وتطوير رياضة المواي تاي وقيادتها للمصاف العالمي.

وقال: «نعرب عن سعادتنا بالنتائج المميزة والإيجابية التي جسدها المنتخب الوطني، في مشاركته ببطولة العالم في تايلاند، ونتوجه بالتهنئة والتبريكات لأبطال منتخبنا الوطني المتوجين بالميداليات، والجهاز الفني والإداري وكافة أعضاء بعثة منتخبنا الوطني، تقديراً لجهودهم الكبيرة وأدائهم الفني الرائع، والمستوى المشرف الذي ظهر عليه المنتخب في المحفل العالمي الذي يشهد مشاركة نخبة اللاعبين الأبطال من كافة دول العالم».

وأضاف: «نفخر بإنجازات لاعبينا الأبطال، والصورة المبهرة التي تابعها الجميع في حلبات النزالات، ومستوى التنافس القوي والالتزام الكبير، من أجل تحقيق الانتصارات، ورفع أسم الإمارات عالياً في أكبر بطولات العالم، ما يؤكد على المكانة المتقدمة التي قطعتها رياضة «المواي تاي» في الإمارات وحسن البرامج المعتمدة والخطط التطويرية المتواصلة لمسيرة اللعبة».

وقال: جميع عناصر المنتخب الوطني من لاعبي ولاعبات قدموا مستويات فنية عالية ومشرفة في البطولة العالمية، وتمكنوا من تمثيل الدولة خير تمثيل رغم المنافسة القوية في الأدوار النهائية للبطولة التي برهنت الإمكانيات الكبيرة لنجوم منتخبنا الوطني، متوجهاً بالشكر لكل لاعب ولاعبة لم يحالفهم الحظ بحصد الميداليات في البطولة الحالية، وما تمثله من أهمية كبيرة في مشوارهم الرياضي، سواء على صعيد اكتساب الخبرات والاحتكاك بنخبة لاعبي العالم، الأمر الذي يعزز مسيرة التطوير للمنتخبات الوطنية وقاعدة اللعبة وبرامجها المستقبلية».