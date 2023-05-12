3 لقاءات تدشن كأس رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)



تنطلق يوم الأحد كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بـ 3 لقاءات قوية في ربع النهائي، يلتقي شباب الأهلي مع البطائح، على صالة الوصل، والنصر مع الظفرة، على صالة الجزيرة، والوصل مع الوحدة، على صالة النصر.

وتبدأ المباريات في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويشارك في البطولة 7 فرق خاضت الدوري الذي تُوج به شباب الأهلي

وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب، وتأهل الشارقة مباشرة إلى نصف النهائي بالقرعة، ويلتقي «الملك» مع الفائز من مباراة النصر والظفرة، في حين يلعب الفائز من شباب الأهلي والبطائح مع الفائز من الوصل والوحدة، ويُسدل الستار على البطولة يوم 26 مايو الجاري، وهي آخر منافسات موسم 2022- 2023، وذلك بعد ترحيل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى بداية الموسم الجديد 2023- 2024.

ويشتعل السباق على لقب الكأس بين أكثر من فريق، خاصة شباب الأهلي، الذي يعيش نشوة الانتصار ببطولة الدوري، وكذلك التأهل إلى دوري سوبر غرب آسيا التي تقام من 5 إلي 14 يونيو المقبل. وخلال الفترة الأخيرة تطور مستوى «الفرسان» كثيراً، في ظل المشاركات الخارجية المختلفة، والتي أكسبت اللاعبين مزيداً من الخبرات واللياقة والمهارة، وهو ما ظهر جلياً على مستوى الفريق في المراحل الأخيرة من الدوري، في المقابل يبحث البطائح عن المفاجأة.

وفي مباراة الوصل مع الوحدة، فإن المنافسة على أشدها بين فريقين لديهما طموح كبير، الأول تألق هذا الموسم مع المدرب عبدالحميد إبراهيم، حيث قدم «فهود زعبيل» موسماً استثنائياً بكل المقاييس، وحصل على المركز الثالث، وذلك في مواجهة «العنابي» صاحب الأداء المتميز، بقيادة المدرب السوري نضال بكري صاحب الخبرات الكبيرة، وفي المباراة الثالثة فإن النصر يريد استمرار التألق في الموسم الجاري، بعد حصوله على مركز «الوصافة» في الدوري، بقيادة المدرب المصري حسام الوكيل الذي نجح في إعادة «العميد» إلى واجهة اللعبة من جديد، في مواجهة طموح الظفرة الذي يبحث عن مفاجأة.