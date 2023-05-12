«الفرسان» يحتفل بـ «الثامنة» أمام «البرتقالي»

معتصم عبدالله (دبي)



على أنغام الفنان حسين الجسمي، والذي شدا لـ «الفرسان» أغنيات «أنا البطل يا ناس» و«فرسان التاريخ» وغيرها، يحتفل شباب الأهلي بلقب «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2022- 2023، والذي يُعد «الثامن» في تاريخ النادي العريق، حينما يواجه ضيفه عجمان في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء السبت، على استاد راشد، في ختام «الجولة 26» والأخيرة.

وحسم «الفرسان» اللقب، منذ الجولة الماضية «25»، بالفوز على مضيفه بني ياس 2-1، ليرفع رصيده إلى «54 نقطة»، وهو «الدرع» الثامن في تاريخ النادي، بعد التتويج مواسم 1974-1975، 1975- 1976، 1979- 1980، 2005- 2006، 2008- 2009، 2013- 2014، 2015- 2016، و2022- 2023.

وتأتي المباراة أمام «البرتقالي»، والذي يملك في جعبته «44 نقطة»، والطامح بدوره إلى إنهاء الدوري في المركز الرابع، ليكون بمثابة الإنجاز التاريخي وغير مسبوق، خير ختام للموسم الحالي من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويحمل لقاد الليلة «الرقم 22» في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» برصيد 15 انتصاراً، مقابل فوز وحيد لـ «البرتقالي»، والتعادل في 5 مباريات أخرى.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الفرسان» الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر 7 مباريات أمام عجمان، للاحتفال بالشكل المطلوب، مدفوعاً بسجل نتائجه الإيجابية، بعدم الخسارة في آخر 13 مباراة على التوالي بالدوري.

وأكملت رابطة المحترفين وإدارة شباب الأهلي، الترتيبات لإخراج حفل التتويج المرتقب، والذي يعقب المباراة في «ثوب» رائع، على غرار النهائيات الماضية لبطولات الرابطة، ووسط حضور جماهيري منتظر في مدرجات «استاد راشد»، والذي يتسع لأكثر من 8 آلاف مشجع.

وسيكون الملعب ذاته، مسرحاً مساء الأحد لاحتفال جديد لـ «الفرسان»، حينما يُتوج «فريق 21» بطلاً لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، والذي أكمل سلسلة إنجازات شباب الأهلي، على صعيد المنافسات الكروية في الموسم الحالي إلى 12 لقباً، من الفريق الأول، وصولاً إلى فرق الأشبال.

ويحتفل «الفرسان» في مباراة السبت بنيل درع الدوري، وحصد المكافأة المالية الأعلى في تاريخ الدوري، والتي تصل إلى 45 مليون درهم، بعدما أعلن عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين مؤخراً، منح بطل النسخة الحالية من «دوري أدنوك للمحترفين» 45 مليون درهم، وذلك للمرة الأولى، في ظل ارتفاع قيمة العائد المادي للأندية في الدوري.

من جهته، حرص ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، والذي يُعد أول برتغالي ينجح الظفر بلقب الدوري الإماراتي، على توجيه الدعوة لجماهير «الفرسان» للاحتفال باللقب من «استاد راشد»، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الختام.

وقال: «أعرف طبيعية عملي جيداً، مررنا بأوقات صعبة طوال الموسم، وهدفنا تمثل في الوصول إلى نهاية سعيدة، وهو ما تحقق بفضل اللاعبين ودعم الجماهير».

وهنأ جارديم بنجاحات فرق شباب الأهلي على صعيد بطولات المراحل السنية، من الرديف وحتى دوري الأشبال.

وأضاف: «الإنجازات المتتالية على صعيد المراحل دليل قوي على الرصيد القوي للاعبين المتميزين الذين سيكونوا نواة للفريق الأول في المستقبل القريب».

مباراة السبت



شباب الأهلي - عجمان 19:35